Bodrum, Ali Turap'ı istiyor

Bodrum FK, Galatasaray'ın genç sağ beki Ali Turap Bülbül'ü satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Bodrum, Ali Turap'ı istiyor
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25 Ağustos 2024 16:02
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Ege temsilcisi, Galatasaray'dan 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ali Turap Bülbül ile ilgileniyor.

Bodrum FK, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak bitirmek istiyor.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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