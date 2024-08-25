Bodrum, Ali Turap'ı istiyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Ege temsilcisi, Galatasaray'dan 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ali Turap Bülbül ile ilgileniyor.
Bodrum FK, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak bitirmek istiyor.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Ege temsilcisi, Galatasaray'dan 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ali Turap Bülbül ile ilgileniyor.
Bodrum FK, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak bitirmek istiyor.
Galatasaray'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki genç futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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