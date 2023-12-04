Bjelica'nın gözü Trabzonsporlu yıldızda!

Her yeni takımına eski çalıştığı oyuncuları transfer etmesiyle tanınan Nenad Bjelica'nın Trabzonspor'a devasa bir kıyak yapacağı iddia edildi...
ALMANLAR TRABZONSPOR'UN KAPISINI ÇALDI
İddiaya göre, Bundesliga takımlarından Union Berlin'in başına geçen Hırvat teknik adam Trabzonsporlu oyuncu Enis Bardhi'yi istedi. Alman ekibinin Makedon oyuncu için Trabzonspor ile temas kurduğu belirtildi.
BJELICA'NIN GÖZDE İSMİ
Enis Bardhi, Bjelica'nın Trabzonspor başında yer aldığı 16 maçın tamamında forma giyen tek oyuncu olmuştu. Hırvat teknik adam 3 gol ve 2 asistle oynayan Bardhi'yi, sağ açık, sol açık, 10 numara ve 8 numara gibi değişik mevkilerde kullandı.
ABDULLAH AVCI'NIN GÖZÜNE GİREMEDİ
Abdullah Avcı ise Bardhi'yi son 3 hafta 2 kez kulübeden hic çıkarmadı. Sivasspor maçında son 15 dakikada oyuna aldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Trabzon formasını 11 kez giyen Bardhi, bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bardhi geçen sezon Bakasetas'a alternatif olarak Levante'den 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek getirilmişti. [Kaynak: Karadeniz Gazetesi]
ALMANLAR TRABZONSPOR'UN KAPISINI ÇALDI
İddiaya göre, Bundesliga takımlarından Union Berlin'in başına geçen Hırvat teknik adam Trabzonsporlu oyuncu Enis Bardhi'yi istedi. Alman ekibinin Makedon oyuncu için Trabzonspor ile temas kurduğu belirtildi.
BJELICA'NIN GÖZDE İSMİ
Enis Bardhi, Bjelica'nın Trabzonspor başında yer aldığı 16 maçın tamamında forma giyen tek oyuncu olmuştu. Hırvat teknik adam 3 gol ve 2 asistle oynayan Bardhi'yi, sağ açık, sol açık, 10 numara ve 8 numara gibi değişik mevkilerde kullandı.
ABDULLAH AVCI'NIN GÖZÜNE GİREMEDİ
Abdullah Avcı ise Bardhi'yi son 3 hafta 2 kez kulübeden hic çıkarmadı. Sivasspor maçında son 15 dakikada oyuna aldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Trabzon formasını 11 kez giyen Bardhi, bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bardhi geçen sezon Bakasetas'a alternatif olarak Levante'den 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek getirilmişti. [Kaynak: Karadeniz Gazetesi]
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