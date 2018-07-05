Michael Lang'ı Borussia Mönchengladbach'a kaptıran Beşiktaş, sağ bek transferinde sona yaklaştı. Gökhan Gönül'e alternatif bir oyuncu için günlerdir uğraşan yönetim, Roma'nın Brezilyalı yıldızı Bruno Peres'de karar kıldı.
Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek transfere son noktayı koyması beklenirken, oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Beşiktaş, Bruno Peres transferi için menajer Ahmet Bulut'u görevlendirdi.
MALİYETİ 1,5 MİLYON EURO
Yapılan ön görüşmelerde Beşiktaş'ın Peres için 1,5 milyon Euro önerdiğini öğrenilirken İtalyan temsilcisinin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi, Umut Nayir, Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'ün ardından 4. Transferini Bruno Peres'le yaparak Şenol Güneş'in elini rahatlatmak istiyor.
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Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek transfere son noktayı koyması beklenirken, oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Beşiktaş, Bruno Peres transferi için menajer Ahmet Bulut'u görevlendirdi.
MALİYETİ 1,5 MİLYON EURO
Yapılan ön görüşmelerde Beşiktaş'ın Peres için 1,5 milyon Euro önerdiğini öğrenilirken İtalyan temsilcisinin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi, Umut Nayir, Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'ün ardından 4. Transferini Bruno Peres'le yaparak Şenol Güneş'in elini rahatlatmak istiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın