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Beşiktaş'tan Ahmet Bulut'a Bruno Peres görevi

Beşiktaş sağ bek transferinde sona yaklaştı. Siyah-Beyazlılar, Roma'nın Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres'i 1 yıllığına kiralamaya çok yakın…

Kaynak: Star
Beşiktaş'tan Ahmet Bulut'a Bruno Peres görevi
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05 Temmuz 2018 10:22
Michael Lang'ı Borussia Mönchengladbach'a kaptıran Beşiktaş, sağ bek transferinde sona yaklaştı. Gökhan Gönül'e alternatif bir oyuncu için günlerdir uğraşan yönetim, Roma'nın Brezilyalı yıldızı Bruno Peres'de karar kıldı.

Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek transfere son noktayı koyması beklenirken, oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş, Bruno Peres transferi için menajer Ahmet Bulut'u görevlendirdi.

MALİYETİ 1,5 MİLYON EURO

Yapılan ön görüşmelerde Beşiktaş'ın Peres için 1,5 milyon Euro önerdiğini öğrenilirken İtalyan temsilcisinin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, Umut Nayir, Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'ün ardından 4. Transferini Bruno Peres'le yaparak Şenol Güneş'in elini rahatlatmak istiyor.

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