MALİYETİ 1,5 MİLYON EURO

Michael Lang'ı Borussia Mönchengladbach'a kaptıran Beşiktaş, sağ bek transferinde sona yaklaştı. Gökhan Gönül'e alternatif bir oyuncu için günlerdir uğraşan yönetim, Roma'nın Brezilyalı yıldızı'de karar kıldı.Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek transfere son noktayı koyması beklenirken, oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.Beşiktaş, Bruno Peres transferi için menajer Ahmet Bulut'u görevlendirdi.Yapılan ön görüşmelerde Beşiktaş'ın Peres için 1,5 milyon Euro önerdiğini öğrenilirken İtalyan temsilcisinin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.Beşiktaş yönetimi, Umut Nayir, Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'ün ardından 4. Transferini Bruno Peres'le yaparak Şenol Güneş'in elini rahatlatmak istiyor.