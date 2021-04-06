Beşiktaş'ta yönetimden flaş hakem kararı!

Sergen Yalçın, Kasımpaşa yenilgisinin ardından yöneticilerle sıcağı sıcağına yaptığı görüşmede şampiyonluk inancını paylaştı. Hakem Halil Umut Meler'in Kasımpaşa maçındaki yönetiminden memnun kalmayanBeşiktaş Yönetimi'nin, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını beklediği öğrenildi.

Haber; Milliyet
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Beşiktaş'ta yönetimden flaş hakem kararı!
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06 Nisan 2021 08:13
Süper Lig'in lideri Beşiktaş tam 6 eksikle çıktığı Kasımpaşa deplasmanından puansız ayrılırken, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın şampiyonluk yarışıyla ilgili düşüncelerinin değişmediği aktarıldı. Karşılaşmanın ardından yöneticiler ve yardımcılarıyla sıcağı sıcağına görüş alışverişinde bulunan siyah-beyazlı hocanın, durum tespiti yaptığı vurgulandı.

Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal başta olmak üzere sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğini hissettiklerinin altını çizen Sergen Yalçın'ın, "Bu kadar eksiğe rağmen kötü oynamadık. İlk yarıda zorlansak da ikinci devre iyiydik. Beraberlik hatta maçı kazanma şansımız bile vardı. Son vuruşlarda biraz daha becerili ve şanslı olsaydık kesinlikle kaybetmezdik" diye konuştuğu belirtildi.

YÖNETİM BEKLEMEDE

Beşiktaş'ın teknik patronu, şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini de yöneticilerle paylaştı. Deneyimli teknik adamın, "Merak etmeyin bu yarışta avantajlı olan taraf biziz ama daha önce ifade ettiğim gibi rakiplerin de ciddi biçimde şansı var. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Son maça, son düdüğe kadar savaşmak zorundayız ve öyle de olacak. Enseyi karartmaya gerek yok. Tam kadro halinde sahaya çıktığımız zaman her şey değişecek. İyi futbol oynayıp, kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Bu arada hakem Halil Umut Meler'in Kasımpaşa maçındaki yönetiminden memnun kalmayan ve MHK'yı eleştiren Beşiktaş Yönetimi'nin, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını beklediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, hakem Ümit Öztürk'ün performansına göre hareket edeceği bildirildi.





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