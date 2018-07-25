  •  
    F.Bahçe taraftarından Aziz Yıldırım için ŞOK!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    F.Bahçe ve G.Saray'ın gözdesi imzayı attı!..
  •  
    F.Bahçe ile G.Saray'ın hedefi, RESMİ açıklama
  •  
    Egemen Korkmaz'dan transfer! Yeni takımı...

Beşiktaş'ta transfer: 4 yıllık sözleşme imzaladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Osmanlıspor ile yollarını ayıran Umut Nayır ile 4 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ta transfer: 4 yıllık sözleşme imzaladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2018 23:09
Beşiktaş daha önceden anlaşmaya vardığı fakat oyuncunun kulübü Osmanlıspor ile ters düşmemek için beklettiği Umut Nayir transferinde mutlu sona ulaştı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Osmanlıspor ile 250 bin Euro bonservis bedelinde anlaşan siyah-beyazlılar oyuncunun kendisi ile de Türk Lirası üzerinden sözleşme yaptı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuya ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeyecek.

Transferin kısa süre içinde KAP'a bildireleceği öğrenildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için