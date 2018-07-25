Beşiktaş'ta transfer: 4 yıllık sözleşme imzaladı!

daha önceden anlaşmaya vardığı fakat oyuncunun kulübü Osmanlıspor ile ters düşmemek için beklettiğitransferinde mutlu sona ulaştı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.Osmanlıspor ile 250 bin Euro bonservis bedelinde anlaşan siyah-beyazlılar oyuncunun kendisi ile de Türk Lirası üzerinden sözleşme yaptı. Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcuya ilk sezon için 1 milyon 750 bin TL ödeyecek.Transferin kısa süre içinde KAP'a bildireleceği öğrenildi.