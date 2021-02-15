Süper Lig'de 25. hafta maçında Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla Rachid Ghezzal, 89 ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti.Siyah-beyazlı takımda daha önce 10 asist yapan Rachid Ghezzal, 17. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 23 Aralık 2017'den sonra (1145 gün) ilk kez forma giyen Cenk Tosun ise Beşiktaş'taki ikinci döneminde çıktığı ilk lig maçında fileleri iki kez havalandırmayı başardı.Rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmayan Beşiktaş galibiyetin ardından puanını 51'e yükseltti. Ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Gençlerbirliği 20 puanda kaldı.Süper Lig'de Beşiktaş önümüzdeki haftayı bay geçecek. Gençlerbirliği, Denizlispor'a konuk olacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında savunmadaki eksikler nedeniyle sol bekte Dorukhan Toköz'ü, stoperde ise Necip Uysal'ı oynattı.Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yalçın, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle savunma dörtlüsünü kurmakta zorlandı. Cezalı oyuncular N'Sakala ve Vida ile sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz ve Montero, maç kadrosuna dahil edilmedi.Yalçın, iki sol bekinin yokluğunda bu görevi orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'e verdi. Stoperdeki eksikler nedeniyle de Welinton'un partneri Necip Uysal oldu.Sergen Yalçın, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde ise iki zorunlu değişiklik yaptı. Vida ve N'Sakala'nın yerine kart cezası biten Dorukhan ile Atiba Hutchinson ilk 11'de forma giydi.Kart cezası sona eren Mensah ise yedek kulübesinde bekledi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan bir başka futbolcu Oğuzhan Özyakup da kadroda yer almadı.Gençlerbirliği'nde ise yeni transfer Lucas Mugni, ilk kez kırmızı-siyahlı formayı Beşiktaş karşısında terletti.Beşiktaş'a yeniden dönen Cenk Tosun, 3 yılı aşkın bir süre sonra Süper Lig'de maç kadrosuna girdi.Ziraat Türkiye Kupası'nda İttifak Holding Konyaspor ile yapılan maçta ilk 11'de oynayan Cenk, Süper Lig maçında da kadroya girdi. Cenk Tosun, son olarak Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 23 Aralık 2017'de Sivasspor karşısında sahaya çıkmıştı.Konyaspor ile geçtiğimiz hafta içi kupa maçında 120 dakika oynayan ve arkasından penaltı atışlarında tur atlayan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına inanılmaz bir tempoyla başladı. İlk düdükle birlikte Gençlerbirliği yarı sahasında hapseden Beşiktaş, rakibinin iki pas yapmasına bile izin vermedi. Gençlerbirliği, Beşiktaş'ın bu baskısı karşısında çaresiz kalırken, siyah-beyazlılar erken bir gol buldu. Rosier'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kaleci Nordfeldt'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Rachid Ghezzal, 17. maçında ilk golünü atarken, daha önce de 10 asistlik katkı sağlamıştı.Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında attığı golden sonra da baskılı oyununa devam etti. Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar ile önemli fırsatlar yakalarken, sonuca ulaşamadı. Beşiktaş, Ankara'da oynadığı maçın 30. dakikasına kadar muhteşem bir oyun ortaya koydu. Ancak bu dakikadan sonra Gençlerbirliği, siyah-beyazlı rakibinin üzerine gitmeye başladı. Gençlerbirliği'nde 31. dakikada Ayite'nin pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu golü önledi. İlk yarıda Ghezzal'ın golü dışında başka gol olmayınca, soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti.İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş, Rachid Ghezzal ve Adem Ljajic ile ikinci gole çok yaklaştı. Ghezzal'ın müsati şutunda top yandan dışarı giderken, Ljajic'in altı pastaki şutunda savunma gole izin vermedi. Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı moralleri bozdu. Siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği maçında muhteşem bir gol atan Rachid Ghezzal, 62. dakikada sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bir anda acı içinde kendini yere bırakan Rachid Ghezzal, kenara geldi ve yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı. Aynı dakikada Vincent Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun oyuna girdi.Oyunun ikinci yarısında dakikalar ilerledikçe, kar yağışı da şiddetini arttırdı. Yoğun bir kar yağışı altında devam eden mücadelede zemin de karla kaplandı. Beşiktaş ikinci yarıda uzun süre yarı sahasından çıkmakta zorluklar yaşarken, Gençlerbirliği ise beraberlik şansını aradı. Oyuncu değişikliklerinin ardından yeniden Gençlerbirliği kalesine gitmeye başlayan Beşiktaş, 76. dakikada oldukça net bir fırsat yakaladı. Ancak Cyle Larin, karşı karşıya durumda sonuç alamadı.Maçın 86. dakikasında Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile gole çok yaklaştı. N'Koudou'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Kristoffer Nordfeldt gole izin vermedi. Ataklarına devam eden Beşiktaş, 89. dakikada durumu 2-0 yaptı. Savunmanın arkasına atılan pasla kaleciyle karşı karşıyla kalan Cenk ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. Farkı ikiye çıkarmasının ardından ataklarına devam eden Beşiktaş, 90+4. dakikada yine Cenk Tosun'la golü buldu. Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştıramayınca araya giren Josef de Souza, pası Cenk Tosun'a verdi. Cenk Tosun ise topu bir kez daha ağlara göndererek durumu 3-0 yaptı. Bu golün ardından mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş 3-0'lık skorla 3 puana ulaştı.4. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'ın golüyle öne geçti. Rosier'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kaleci Nordfeldt'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-112. dakikada Ljajic'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.20. dakikada sol kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Josef de Souza kafayla topu arkaya aşırttı. Welinton yakın mesafeden topu auta gönderdi.22. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Ayite'nin pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu golü önledi.