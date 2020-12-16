Beşiktaş'ta Salih Uçan iddialarına yanıt

Beşiktaş yönetici Emre Kocadağ, kulübün planları üzerine açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Salih Uçan iddialarına yanıt
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16 Aralık 2020 17:58
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, canlı yayında Alanyasporlu Salih Uçan hakkında gelen transfer sorusunu yanıtladı. 

Emre Kocadağ, TRT Spor'daki Salih sorusu üzerine açıklamasında; "Planlama yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine transfer konusunda görüştük ama geçmişten gelen büyük kontratlarımız var. Planlama yapmak için önünüzü görüyor olmanız lazım. Devam eden kontratlar, limitler var. Bu anlamda değerlendirmeleri yapacağız. Sezon sonu noktasında planlama yapmaya çalışıyoruz." dedi.


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