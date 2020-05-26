Beşiktaş'ta kim gitsin, kim kalsın?

Süper Lig'de ekonomik açıdan zor günler geçiren Beşiktaş'ta tartışılan 10 isimle ilgili sorularımız var.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Beşiktaş'ta kim gitsin, kim kalsın?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Mayıs 2020 19:23
Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında göreve gelen Sergen Yalçın'la dikkat çeken bir performans gösteren Beşiktaş'ta 10 futbolcuyla ilgili bir oylamamız var.


 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için