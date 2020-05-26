Süper Lig'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında göreve gelen Sergen Yalçın'la dikkat çeken bir performans gösteren Beşiktaş'ta 10 futbolcuyla ilgili bir oylamamız var.
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Beşiktaş'ta kim gitsin, kim kalsın?
Süper Lig'de ekonomik açıdan zor günler geçiren Beşiktaş'ta tartışılan 10 isimle ilgili sorularımız var.
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26 Mayıs 2020 19:23
Beşiktaş
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