Beşiktaş'ta Karius kararı: "Almayacağız"

Beşiktaş, 2 yıllık kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek Loris Karius için satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Liverpool'a bildirdi.

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Beşiktaş'ta Karius kararı: 'Almayacağız'
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21 Şubat 2020 16:28
Beşiktaş'ta inişli çıkışlı 2 sezon geçiren Loris Karius, sezon sonunda Liverpool'a geri dönüyor.

The Athletic'de yer alan habere göre, Beşiktaş 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirdi.

LIVERPOOL "KULÜP ARA" DEDİ

Liverpool'un ise, Karius'u tekrar kadroda düşünmediği ve 26 yaşındaki kaleci için tekliflere açık olduğu kaydedildi.

Karius'a yakın kaynakların da, oyuncunun yaz aylarında yeni bir maceraya yelken açmak üzere hazırlıklara başladığını ilettiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta 63 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 91 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

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