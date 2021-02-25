Beşiktaş'ta Dorukhan yerine Salih Özcan kararı

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizi devam ediyor. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki ön liberoya son olarak 750 bin Euro'dan 2+1 yıllık öneride bulunan Beşiktaş Yönetimi'ne, oyuncu cephesinden olumlu ya da olumsuz olarak bir geri dönüş yapılmadı. Tecrübeli futbolcunun, yönetimle yaptığı son görüşmede sezon sonunda tüm planlamasını Avrupa'ya gitmek üzerine yaptığını söylemesinin ardından kulüp de bu konuda girişimlere başladı.



Yaz ayındaki transfer döneminde kadrosunu hem genç hem de düşük maliyetli bir isimle güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Kara Kartal, Almanya Bundesliga ekibi Köln'ün yetenekli futbolcusu Salih Özcan'a kancayı taktı.



Almanya U21'de forma giyiyor



Kulübü Köln'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Almanya U21 Milli Takımı oyuncusunun menaceriyle ilk teması kuran Siyah-Beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcuyu lig bitiminde Kartal yapmayı planlıyor. Orta alanda hem ön liberoda, hem merkezde hem de 10 numara bölgesinde forma giyebilen genç yıldız, Almanya'da yetişen Türk futbolcular arasında son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Köln formasıyla bu sezon 23 mücadeleye çıkan Salih, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.



