Beşiktaş'ta Cyle Larin, Aboubakar'ı geçti

Rizespor'a 4 gol atan Cyle Larin, bu sezonun şimdiye kadarki bölümünde Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Cyle Larin, Aboubakar'ı geçti
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06 Ocak 2021 21:50
Çaykur Rizespor karşısında 4 gol atarak galibiyette önemli rol sahibi olan Cyle Larin, gol sayısında Aboubakar'ı geçti.

Karşılaşma öncesinde 6 golü bulunan Larin, bu akşam rakip fileleri 4 kez havalandırarak gol sayısını 10'a yükseltti ve Aboubakar'ı (8) geride bırakarak Beşiktaş'ın en skorer ismi oldu.

Larin, 1989-1990 sezonunda oynanan Adana Demirspor maçında 4 gol kaydeden siyah-beyazlı takımın efsane oyuncularından Ali Gültiken'in ardından bir lig maçında 4 gol atan ilk futbolcu oldu.



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