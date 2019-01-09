Beşiktaş'ta açıklama: 'Şenol Güneş teklifi reddetti'

, takımın Antalya kampında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İkinci devre hazırlıkları için Antalya'da bulunan Beşiktaş'ın kampında basın mensupları ile sohbet toplantısında bir araya gelen Serdal Adalı, teknik direktörFikret Orman görevde olduğu sürece başkanlık için adaylığının söz konusu olmayacağını belirten Serdal Adalı, Burak Yılmaz'dan Oğuzhan Özyakup'a, Tolgay Arslan'dan transfer çalışmalarına kadar birçok konuya açıklık getirdi. Serdal Adalı'nın sohbet toplantısında yaptığı açıklamalar şu şekilde:''Şenol Güneş hocamıza çok inanıyor ve güveniyoruz. Biz onunla devam etmek istediğimiz için 3 senelik yeni bir teklifte bulunduk. Kendisi bize bu teklif için teşekkür ederek,''Herkesin geçmişte hataları olabiliyor. Futbolcular da insan, onların da hataları olabiliyor. Burak iyi bir Beşiktaşlı. Hocamız çok çok istediği için aldık. Artık bize düşen, taraftarımıza düşen sabır göstermektir. Sezon bitene kadar sabır göstermeliyiz. Katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Burak sezon bitene kadar en az 10 gol atar. Bizim için önemli olan Beşiktaş'tır. Şunu herkes bilmeli ki ben Beşiktaş'a zarar verecek birisiyle oturup çay bile içmem. Bizim için en önemli olan şey sadece sabretmek. İki galibiyet her şeyi değiştirir diye düşünüyorum.''''Benim aday olacağım konusunda çok spekülasyonlar var ama herkes şunu bilsin ki başkan Fikret Orman görevde olduğu ve aday olduğu sürece benim adaylığım söz konusu bile olmaz. Böyle şeyleri konuşmak doğru değil, hoş değil. Başkan Fikret Orman zaten aday olacağını söyledi. Benimle ilgili konuşmak doğru değil. Mayıs'ta başka aday olanlar olur mu bilmem ama bir Beşiktaşlı için en şerefli şey yönetici iken başkan olmaktır. Ama dediğim gibi bunları konuşmak doğru değil.''