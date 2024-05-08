Jasikevicius: 'Berlin'e hazırlanın!'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco karşılaşması sonrası konuştu.



Final Four için taraftarlara seslenen Jasikevicius, şu sözleri kulandı;



"İnanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın."





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