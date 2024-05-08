Jasikevicius: "Berlin'e hazırlanın!"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Final Four sonrası sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jasikevicius: 'Berlin'e hazırlanın!'
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08 Mayıs 2024 22:38
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Monaco karşılaşması sonrası konuştu.

Final Four için taraftarlara seslenen Jasikevicius, şu sözleri kulandı;

"İnanılmaz hissediyorum. Sıradaki adım diye bir şey düşünemiyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey İstanbul'a nasıl gideceğimiz. Efsanevi bir uçuş olacak. Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum Berlin'e hazırlanın."

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