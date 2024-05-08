Fenerbahçe Beko, Final-Four'da!

THY EuroLeague play-off serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu 80-79 yenerek Final-Four'a kalmayı başardı.

Motley ve Hayes-Davis basketleriyle maça hızlı başlayan (6-2) Fenerbahçe Beko'nun üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 15-13 üstün tamamladı.



İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Monaco'ya Tarık Biberovic ve Sestina'nın üç sayılık basketleriyle yanıt veren sarı-lacivertli ekip, farkın açılmasına izin vermedi: 20-19. Bu çeyrekte üç kez farkı 7 sayıya kadar çıkaran Monaco, devreyi 40-35 önde kapadı.



25. dakikanın 45-45 beraberlikle geçildiği üçüncü çeyrekte, Motiejunas ve James ile yine farkı açan (55-48) Monaco'ya son bölümde Tarık Biberovic'in üst üste 3 üçlüğüyle yanıt veren Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 56-55 önde girdi.



Calathes ve Tarık Biberovic'in basketleriyle son 5 dakikaya 64-60 üstünlükle giren sarı-lacivertli ekip, James ve Okobo'nun basketlerine engel olamayınca bitime 1 dakika 14 saniye kala ev sahibi ekip, 68-67 öne geçti. Son 45 saniyesine 70-70 beraberlikle girilen mücadelede Monaco, Wilbekin'in hatalı pasında son hücumu iyi değerlendiremeyince uzatmaya gidildi.



Uzatmanın son bölümünde Calathes'in üst üste üçlükleriyle rakibine 80-79 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko, bitime 2,5 saniye kala hava atışında Monaco'ya sayı şansı vermedi ve tarihinde 6. kez Dörtlü Final'e kalma başarısını gösterdi.



Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes attığı 14 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Ayrıca Yunan Guard son dakika içerisinde 2 üçlük bulup son topu çalarak hava topuna çıkılmasını sağladı.



Fenerbahçe Beko bu galibiyet ile EuroLeague tarihine de geçmeyi başardı. EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Bundan önceki 20 seride ev sahibi takımlar turu atlamayı başarmıştı.



Fenerbahçe'nin, Final-Four'daki rakibi Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos oldu.



Final-Four 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin'de yapılacak.

Salon: Gaston Medecin



Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Carlos Peruga (İspanya), Emilio Perez (İspanya)



Monaco: Loyd 5, Ouattara, James 20, Brown 3, Motiejunas 16, Okobo 15, Blossomgame 5, Diallo 10, Hall 5



Fenerbahçe Beko: Wilbekin 14, Calathes 14, Hayes-Davis 7, Pierre 2, Motley 6, Sertaç Şanlı, Papagiannis 6, Tarık Biberovic 13, Guduric 10, Dorsey, Sestina 8



1. periyot: 15-13



Devre: 40-35



3. periyot: 55-56



Normal süre: 70-70





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