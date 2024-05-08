Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, 3-2 kazandığı ilk maçında rövanşında Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Taxiarchis Fountas, 73. dakikada penaltıdan Umut Bozok ve 77. dakikada yine Umut Bozok kaydetti.
Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Paul Onuachu, maçın 60. dakikasında sakatlanarak yerini Umu Bozok'a bıraktı.
Bu sonuçla birlikte ilk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor, ikinci maçta aldığı farklı galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başardı.
Trabzonspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Lasagna'nın sağdan ortaladığı topa Güven Yalçın penaltı noktası gerisinde gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
26. dakikada sağdan kullanılan kornerde Ceccherini'nin arka direkte kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.
54. dakikada Karadeniz temsilcisi öne geçti. Meunier'nin sağdan kale sahasına gönderdiği topa arka direğe sarkarak vuran Onuachu, ağları havalandırdı: 0-1.
69. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Bardhi, topu altıpas gerisine çevirdi. Buraya hareketlenen Fountas, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
72. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Fountas'ın şutunda, Can Keleş topa elle müdahale etti. Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada penaltıyı kullanan Umut Bozok, topu kaleci Emre Bilgin'in sağından ağlara gönderdi: 0-3.
77. dakikada bordo-mavili ekip bir gol daha buldu. Sağdan Visca'nın ortasında penaltı noktası civarındaki Umut Bozok'un gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-4.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden (Dk. 68 Kourbelis), Paoletti, Lasagna (Dk. 58 Emre Mor), Eysseric (Dk. 75 Teklic), Mendes (Dk. 58 Can Keleş), Güven Yalçın (Dk. 68 Marcao)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı (Dk. 75 Arif Boşluk), Umut Güneş, Berat Özdemir, Visca (Dk. 82 Orsic), Bardhi (Dk. 82 Pepe), Fountas (Dk. 75 Fernandez), Onuachu (Dk. 60 Umut Bozok)
Goller: Dk. 54 Onuachu, Dk. 69 Fountas, Dk. 73 (Penaltıdan) ve 77 Umut Bozok (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 73 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 54. dakikada Paul Onuachu, 69. dakikada Taxiarchis Fountas, 73. dakikada penaltıdan Umut Bozok ve 77. dakikada yine Umut Bozok kaydetti.
Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden Paul Onuachu, maçın 60. dakikasında sakatlanarak yerini Umu Bozok'a bıraktı.
Bu sonuçla birlikte ilk maçı 3-2 kazanan Trabzonspor, ikinci maçta aldığı farklı galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi başardı.
Trabzonspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Lasagna'nın sağdan ortaladığı topa Güven Yalçın penaltı noktası gerisinde gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
26. dakikada sağdan kullanılan kornerde Ceccherini'nin arka direkte kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.
54. dakikada Karadeniz temsilcisi öne geçti. Meunier'nin sağdan kale sahasına gönderdiği topa arka direğe sarkarak vuran Onuachu, ağları havalandırdı: 0-1.
69. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Sağdan ceza sahasına giren Bardhi, topu altıpas gerisine çevirdi. Buraya hareketlenen Fountas, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
72. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Fountas'ın şutunda, Can Keleş topa elle müdahale etti. Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada penaltıyı kullanan Umut Bozok, topu kaleci Emre Bilgin'in sağından ağlara gönderdi: 0-3.
77. dakikada bordo-mavili ekip bir gol daha buldu. Sağdan Visca'nın ortasında penaltı noktası civarındaki Umut Bozok'un gelişine vurduğu top, ağlara gitti: 0-4.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden (Dk. 68 Kourbelis), Paoletti, Lasagna (Dk. 58 Emre Mor), Eysseric (Dk. 75 Teklic), Mendes (Dk. 58 Can Keleş), Güven Yalçın (Dk. 68 Marcao)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı (Dk. 75 Arif Boşluk), Umut Güneş, Berat Özdemir, Visca (Dk. 82 Orsic), Bardhi (Dk. 82 Pepe), Fountas (Dk. 75 Fernandez), Onuachu (Dk. 60 Umut Bozok)
Goller: Dk. 54 Onuachu, Dk. 69 Fountas, Dk. 73 (Penaltıdan) ve 77 Umut Bozok (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 73 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)
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