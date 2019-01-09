Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde olan Fabri hakkında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın yabancı kontenjanının dolu olduğunu ifade eden Adalı, Fabri transferinin şu an için mümkün olmadığını açıkladı.Transfer süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Adalı, "Fabri ile her zaman görüşülüyor. Gelmek de istiyor ama yabancı kontenjanını biliyorsun. Şimdi kontenjan boşalsa önceliğimiz sağ bek. Fabri şu anki şartlarda zor. İleride ne olur bilemem tabii" dedi.