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Beşiktaş'ın rakibi LASK rakibine diş geçiremedi

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi LASK Linz'in St. Pölten'i konuk ettiği Avusturya Ligi karşılaşması 0-0 sona erdi

Beşiktaş'ın rakibi LASK rakibine diş geçiremedi
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05 Ağustos 2018 20:58
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi LASK Linz, Avusturya Birinci Futbol Ligi'nin 2. haftasında ağırladığı St. Pölten ile 0-0 berabere kaldı.

Avusturya Ligi'nin 2. haftasında LASK Linz ile St. Pölten karşı karşıya geldi.

İki takım da mücadele boyunca yakaladığı pozisyonlarda gol bulmayı başaramadı.

LASK Linz, 60. dakikada Maximilian Ullmann'ın kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla St. Pölten 4, LASK Linz bir puana yükseldi.

Beşiktaş, LASK Linz ile UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçını 9 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşını ise 16 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

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