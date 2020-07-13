Beşiktaş'ın gözdesi için Brugge devrede

Son günlerde transfer temaslarını sıklaştıran Siyah-Beyazlılar için Nana Ampomah ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'ın gözdesi için Brugge devrede
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13 Temmuz 2020 12:43
Gelecek sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş için kısa süre önce Nana Ampomah ismi gündeme gelmişti.

Belçika basını konu ile ilgili yazdığı haberde Club Brugge teknik direktörü Clement'in, oyuncuyu istediğini yazdı.

Emmanuel Dennis'i sezon sonunda satmayı planlayan Brugge'ün yıldız futbolcunun yerini Ampomah ile doldurmak istediği kaydedildi.

Belçika temsilcisi, Ampomah'a talip olurken, Siyah-Beyazlıların da ilgilendiği aktarıldı.



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