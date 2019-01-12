Beşiktaş'a kiralık Brezilyalı defans!

Devre arası transfer döneminde savunmayı Nicolas Isımat-Mirin ile güçlendireniçin bir stoper iddiası daha geldi.İtalya basını, Torino'nun 21 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu'in sezon sonuna kadar kiralık Beşiktaş forması giymeye yakın olduğunu belirtti.Sezon başında Brezilya'nın Atletico Mineiro takımından 5.80 milyon euro bonservis ücretiyle Torino'ya transfer olan ancak takımında forma şansı bulamayan Bremer ile Beşiktaş'ın yanı sıra Serie A'dan da ilgilenen takımlar olduğu iddia edildi.Sezon başında Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Bremer, bu sezon Serie A'da sadece 1 maçta forma giyerken 11 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, İtalya Kupası'nda ise 2 maça çıktı.