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Beşiktaş'a kiralık Brezilyalı defans!

İtalya Serie A takımlarından Torino forması giyen 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Bremer'in kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'a kiralık Brezilyalı defans!
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12 Ocak 2019 17:53
Devre arası transfer döneminde savunmayı Nicolas Isımat-Mirin ile güçlendiren Beşiktaş için bir stoper iddiası daha geldi.

İtalya basını, Torino'nun 21 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Gleison Bremer'in sezon sonuna kadar kiralık Beşiktaş forması giymeye yakın olduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞ VE SERIE A TAKIMLARI...

Sezon başında Brezilya'nın Atletico Mineiro takımından 5.80 milyon euro bonservis ücretiyle Torino'ya transfer olan ancak takımında forma şansı bulamayan Bremer ile Beşiktaş'ın yanı sıra Serie A'dan da ilgilenen takımlar olduğu iddia edildi.

Sezon başında Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Bremer, bu sezon Serie A'da sadece 1 maçta forma giyerken 11 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, İtalya Kupası'nda ise 2 maça çıktı.

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