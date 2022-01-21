Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 22 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Yeni Malatya Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak.



Ligin ikinci yarısında oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 35 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor.



Kar yağışı nedeniyle 22. haftadaki Gaziantep FK karşılaşmasını tamamlayamayan ev sahibi takım ise ligin ikinci yarısında oynadığı 2 maçta henüz puanla tanışamadı. Trabzonspor'a 1-0, Göztepe'ye de 2-1 yenilen Yeni Malatyaspor, ligin son sırasında yer alıyor.



- Oğuzhan, Larin ve Batshuayi kart ceza sınırında



Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Michy Batshuayi, kart ceza sınırında bulunuyor.



Üç futbolcu, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



- Sakatlar döndü



Beşiktaş'ta sakatlıkları gerekçesiyle VavaCars Fatih Karagümrük maçında kadroya alınmayan Atiba Hutchinson, Welinton Souza ve Emirhan İlkhan, dün yapılan takım idmanında çalışmaya katıldı.



Üç futbolcu, teknik direktör Önder Karaveli'nin yarın görev vermesi halinde forma giyebilecek.



- Kazanırsa deplasmanda 3. galibiyetini alacak



Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış saha maçlarından sadece ikisini kazanabildi.



Ligdeki ilk deplasman maçında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalyaspor ile oynadığı ikinci dış saha karşılaşmasından 3 puanla döndü. Daha sonra misafir takım olarak çıktığı mücadelelerde galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, deplasmandaki ikinci galibiyetini ise geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek aldı.



Altay'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş; Medipol Başakşehir'e 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenildi.



Beşiktaş, söz konusu dönemde deplasmandaki Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor maçlarını 2-2, Kasımpaşa mücadelesini ise 1-1 beraberlikle tamamladı.



