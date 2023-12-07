Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in devleri arasındaki transfer rekabeti de kendini göstermeye başlamış durumda.
Yeni yönetimiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve belli bölgelere takviye adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Al Nassr'ın yıldız ismi için temaslarda bulunuyor.
İŞTE BEŞİKTAŞ VE G.SARAY'IN İSTEDİĞİ O İSİM!
Yeni yönetimiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve belli bölgelere takviye adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Al Nassr'ın yıldız ismi için temaslarda bulunuyor.
İŞTE BEŞİKTAŞ VE G.SARAY'IN İSTEDİĞİ O İSİM!
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