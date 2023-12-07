Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Yeni yönetimiyle birlikte ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve belirlediği bölgelere takviye yapmayı planlayan Galatasaray Al Nassr'ın yıldızı Seko Fofana için transferde karşı karşıya gelmiş durumdalar.

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Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya!
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07 Aralık 2023 09:35
Ara transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig'in devleri arasındaki transfer rekabeti de kendini göstermeye başlamış durumda.

Yeni yönetimiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve belli bölgelere takviye adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Al Nassr'ın yıldız ismi için temaslarda bulunuyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ VE G.SARAY'IN İSTEDİĞİ O İSİM!

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