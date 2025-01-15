Beşiktaş, UEFA ile görüştü: Deplasman yasağı

Twente-Beşiktaş maçında uygulanacak olan deplasman yasağının kaldırılabileceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, UEFA ile görüştü: Deplasman yasağı
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15 Ocak 2025 18:54
Beşiktaş'ın Twente ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için deplasman yasağı kararı alınmıştı.

Siyah beyazlı takım, bu yasağın kaldırılması için UEFA ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

TRT Spor'da yer alan habere; Beşiktaş'ın UEFA ile yaptığı görüşme olumlu geçti.

YASAK KALDIRILABİLİR

Twente-Beşiktaş maçında uygulanacak olan deplasman yasağının kaldırılabileceği belirtildi.

UEFA'nın kısa süre içerisinde konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

Twente - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son hafta maçı 30 Ocak'ta oynanacak.

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