UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Portekiz ekibi Rio Ave'yi ağırladı. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere bitti. Penaltılarda Beşiktaş, Rio Ave'ye 4-2 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Siyah-beyazlılarda, Welinton ve Cyle Larin penaltıyı kaçıran iki isim oldu.Beşiktaş'ın normal sürede golünü 15. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Rio Ave'nin golü 15. dakikada Bruno Moreira'dan geldi.UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk eden Beşiktaş, Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor maçına göre farklı bir kadroyla tur mücadelesi verdi.Siyah-beyazlı ekip, 2. haftadaki lig mücadelesine göre Rio Ave karşısında 7 farklı oyuncunun yer aldığı kadroyla sahada yer aldı.Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan kaleci Ersin Destanoğlu, Rio Ave mücadelesine yedek başlarken, kalede Utku Yuvakuran görev aldı. Fabrice N'Sakala kadroya dahil edilmezken bu oyuncunun soldaki görevini Rıdvan Yılmaz yerine getirmeye çalıştı. Antalyaspor maçında oynayan Domagoj Vida yedekler arasında bulunurken, bu oyuncunun yerine de Francisco Montero şans buldu.Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Atiba Huthcinson'ın yerine ise Oğuzhan Özyakup forma giydi. Bernard Mensah'ın yedek soyunduğu mücadelede hücuma desteği Adem Ljajic verdi.Lig maçında ilk 11'de oynayan Ajdin Hasic ve Cyle Larin yedekler arasında yer alırken, bu isimlerin yerine Jeremain Lens ve Güven Yalçın şans buldu.Siyah-beyazlı takımın Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada ilk 11'de oynayan Tyler Boyd, Dorukhan Toköz, Necip Uysal ve Welinton, Rio Ave mücadelesinde de aynı şansı yakaladı.Beşiktaş'ın zorlu mücadelesinde kalede oynayan Utku Yuvakuran, 281 gün sonra ilk 11'de şans buldu.Siyah-beyazlı ekibe geldiği günden beri istediği süreleri alamayan Utku, son olarak geçen sezon Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile 18 Aralık 2019'da oynadığı karşılaşmada forma giymişti.Geçen sezon birer Süper Lig ve Avrupa Kupası ile 2 Türkiye Kupası'nda görev alan Utku, 2020-2021'deki ilk maçına da Rio Ave karşısında çıktı.Beşiktaş, Rio Ave maçında forvette Güven Yalçın ile gol aradı. Güven ile Rıdvan bu sezon ilk kez forma şansı bulurken, Ljajic de ilk kez 11'de görev yaptı.Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den kiraladığı Montero da siyah-beyazlı formayla ilk maçını oynadı.Siyah-beyazlı ekibin oynadığı son lig maçında yedekler arasında bulunan Montero, süre alamamıştı.Beşiktaş'a yeniden transfer olan Gökhan Töre de kadroda yer aldı. Tecrübeli oyuncu, Rio Ave karşısında yedek soyundu.Gökhan Töre, 642 gün sonra siyah-beyazlı formayla kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta daha önce de oynayan Gökhan, son olarak 22 Aralık 2018'deki Kasımpaşa maçında kadroda kendisine yer bulabilmişti. Kasımpaşa maçında yedeklerde olmasına rağmen süre alamayan Gökhan, sonraki karşılaşmalar için kadro dışı bırakılmıştı.Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Kartal Kayra Yılmaz da ilerleyen dakikalarda süre almak için yedek bekledi.Beşiktaş'ta Atiba ve N'Sakala'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, Rio Ave maçında kadroda yer almadı. Atakan Üner ve Umut Nayir de Rio Ave maçı için tercih edilmeyen oyuncular oldu.Lisans işlemleri henüz tamamlanmayan Josef de Souza da kadroda bulunmadı.Siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile yaptığı maçtan önce yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan ve karantina sürecini yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde de takımının başında yer alamadı.Yalçın, karantina süreci nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında da takımını yalnız bırakmıştı.Maça iyi başlayan Beşiktaş, ilk dakikadan itibaren Rio Ave kalesine yüklenmeye çalıştı. Dakikalar ilerledikçe topun kontrolünü daha iyi sağlayan Beşiktaş, 15. dakikada aradığı golü buldu. Karşılaşmanın 15. dakikasında Boyd'un harika pası ile sağ kanattan sıfıra inen Necip'in arka direğe havalandırdığı topa bomboş durumda Güven kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.Öne geçmesinin ardından Rio Ave kalesinde ikinci golü arayan Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile ilk yarıda direğe takılırken, Güven Yalçın ile de net bir fırsatı değerlendiremedi. Rio Ave zaman zaman Beşiktaş kalesine yüklenmeye çalışsa da siyah-beyazlılari kalesinde tehlikeye izin vermedi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Rio Ave gol bulabilmek adına riskler aldı, Beşiktaş ise kontrollü bir oyun ortaya koydu. İkinci yarıda Güven Yalçın'ın yerine Cyle Larin, Adem Ljajic'in yerine Bernard Mensah ve Tyler Boyd'un yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu. Skoru tutmaya çalışan Beşiktaş, 85. dakikada kalesinde şok bir gol gördü. Mane'nin ortasında Bruno Moreira kafayı vurdu ve topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Beşiktaş, Bernard Mensah ile gole yaklaştı ama Ganalı futbolcu, kaleci ile karşı karşıya durumda net fırsatı kaçırdı ve normal süre beraberlikle bitti.Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde Beşiktaş gol bulmak adına Rio Ave kalesine yüklenmeye çalıştı. Kilitlenen oyunu açmak adına Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in yerine Ajdin Hasic oyuna dahil oldu. Beşiktaş gol bulmak istese de savunma güvenliğini elden bırakmamaya çalıştı. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de gol çıkmayınca, penaltılara geçildi.Beşiktaş'ta penaltıları Mensah, Gökhan Töre gole çevirirken, Welinton ve Larin penaltıları kaçırdı. Rio Ave'de ise Moreira, Santos, Jambor ve Reis kullandıkları penaltıları gole çevirdi. Penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Portekiz temsilcisi tur atlayan taraf oldu.15. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Ljajic'in uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal'ın arka direğe yaptığı ortada Güven Yalçın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-034. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Kaleci Kieszek'in elle başlattığı oyunda rakibine baskı yapan Dorukhan Toköz topu kaparak meşin yuvarlağı Güven Yalçın'la buluşturdu. Güven'in ceza yayı önünde ara pasıyla ceza sahasına giren Dorukhan Toköz'ün vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.39. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Mane'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'da kaldı.42. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Güven Yalçın vurdu meşin yuvarlak kaleciden döndü. Seken topu Dorukhan Toköz tamamladı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzaktan şutunda kaleci gole izin vermedi.57. dakikada Rio Ave gole yaklaştı. Mane'nin soldan yaptığı ortaya Moreira kafayla vurdu, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.79. dakikada Tarantini'nin uzun pasıyla ceza sahasına giren Geraldes'in vuruşunda top auta gitti.83. dakikada soldan gelişen atakta Mane dar açısına rağmen kafayla topa vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.85. dakikada Rio Ave'nin golü geldi. Mane'nin sağdan ortasında Moreira ceza sahası içinde topu kafayla ağlara gönderdi: 1-190. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Gökhan Töre'nin parasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mensah'ın şutunda meşin yuva105. dakikada Mane'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.114. dakikada Gabrielzinho sol taraftan kaptığı topla hızlı hücuma çıktı. Montero'dan sıyrılarak ceza sahasına giren Rio Aveli oyuncu müsait pozisyonda vuruşunda Hasic kaleye giden topa ayak koydu.117. dakikada Mensah'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.120+2. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Mane'nin vuruşunda Utku Yuvakuran son anda kaleye giden topu çıkardı.Vodafone ParkDaniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 100 Hasic), Ljajic (Dk. 72 Mensah), Boyd (Dk. 84 Gökhan Töre), Güven Yalçın (Dk. 64 Larin)Kieszek, Ivo Pinto (Dk. 79 Jambor), Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini (Dk. 80 Meshino), Filipe Augusto, Piazon (Dk. 69 Lopes), Francisco Geraldes (Dk. 96 Garbielzinho), Carlos Mane, MoreiraDk. 15 Güven Yalçın (Beşiktaş), Dk. 85 Moreira (Rio Ave)Dk. 19 Oğuzhan Özyakup, Dk. 72 Montero, Dk. 98 Necip Uysal, Dk. 115 Mensah, Dk. 116 Larin (Beşiktaş), Dk. 47 Augusto, Dk. 73 Tarantini, Dk. 88 Geraldes, Dk. 116 Moreira, Dk. 120+1 Santos (Rio Ave)