Beşiktaş, transfer için amansız yarışta!

Beşiktaş, ara transfer sezonunda golcü bombasını patlatmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, transfer için amansız yarışta!
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22 Ocak 2022 11:40
Beşiktaş Yönetimi, takımı güçlendirmek için düşünülen yeni takviyelerle ilgili çalışmalarına hız verdi. Batshuayi'nin düşük performansını Süper Lig'de her geçen maç artırmasına rağmen, siyah-beyazlıların santrfor arayışı devam ediyor. Brezilya basını, Brezilya doğumlu Çinli golcü Elkeson'u isteyen takımlar arasında Beşiktaş'ın da olduğunu iddia etti.

Çin'deki sözleşmesi bu ayın başında sona eren ve ülkesine dönerek antrenmanlarını tek başına sürdüren 32 yaşındaki futbolcu için Brezilya ekipleri Botafogo, Internacional ve Palmerias ile Beşiktaş'ın talip olduğu belirtildi. Çin Milli Takımı'nda 13 maça çıkan Elkeson, 4 gole imza attı.

Beşiktaş'ın listesindeki 32 yaşındaki Elkeson, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 402 resmi maçta görev yaptı. Brezilya doğumlu forvet bu periyotta 185 gol atarken, 89 da asist yaptı ve toplamda 274 gole direkt olarak katkı sağladı.

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