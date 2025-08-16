Beşiktaş, Schalke 04 forması giyen sağ bek Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama ise şu şekilde:
"Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
1.88 boyundaki Taylan Bulut'un, piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sağ bekin yanı sıra stoper bölgesinde de zaman zaman görev yapan genç oyuncu, geçen sezon 29 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asist kaydetti.
TAYLAN BULUT KİMDİR?
Taylan Bulut, 19 Ocak 2006'da Almanya'da dünyaya geldi.
Türk asıllı Alman sağ bek, sırasıyla Germania Dürwiss, Leverkusen ve Schalke altyapılarında forma giydi.
Schalke A takımında toplam 29 maçta görev yapan Taylan, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Taylan Bulut, Almanya Milli Takımı adına alt yaş kategorilerinde de görev yaptı. Genç oyuncu, Schalke formasıyla Almanya 2. Lig'de (Bundesliga 2) yeni başlayan sezonda 2 karşılaşmada şans buldu.
