Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkan Hakan Daltaban, teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ YAZACAK BİR HOCA ARAYIŞIMIZ VAR"



Camiadaki sabırsızlıkla ilgili konuşan Hakan Daltaban "Taraftar çok haklı, camia da çok haklı. Saygı ve saygınlık, güven demektir. Çok saygın bir camiayız ve bu camianın çok saygın bir başkanı var. Genel kurul öncesinde nasıl bir hoca aradığını başkanımız tanımladı. Beşiktaş'ın geleceğini yazacak bir hoca arayışımız var. Taraftar sabırsızlanıyor ama Beşiktaş'ın anlık reaksiyonlarla kararını değiştirmeyecek bir kararlılığı var. Camiamız inansın, başkanımız bu konuda çok titiz." dedi.



"YÜKSEK TAZMİNATLI TEKNİK ADAMLARLA ANLAŞMAYACAĞIZ"



Teknik direktörlerle ayrılırken yüksek tazminat ödemek istemediklerini vurgulayan siyah-beyazlı yönetici "Beşiktaş'ın ihtiyacı olan, katkı sağlayabilecek ve bu takım ruhuna uyabilecek oyuncu arayışımız var. Bir an önce çok yüksek tazminatlarla göndermek zorunda kalacağımız bir hoca ile anlaşmayacağız. Bir panik havasında değiliz. Uzun vadeli bir planlamanın içindeyiz. Başkanımız bu konuda bilgilendirecektir." ifadelerini kullandı.



"BAŞKANIMIZ EVİNDEN ÇOK ÜMRANİYE'DE ZAMAN GEÇİYOR"



Takımı yalnız bırakmadıklarını söyleyen Hakan Daltaban "Beşiktaş, çıktığı her maçı kazanmalıdır. Beşiktaş forması giyen her oyuncu değerlidir. Elimizde değerli bir kadro var. Çalışmaların bir teknik tarafı var, iki psikolojik tarafı var. Başkanımız evinden daha çok Ümraniye'de zaman geçiriyor. Orada bir takım ruhunu yaratmaya çalışıyor. Umarım iyi neticeler alıp Avrupa'da da yolumuza devam ederiz. Takımın eksiklerini biliyoruz. Yerinde transferler yapmayı planlıyoruz. Ara transfer dönemi zordur biliyorsunuz." açıklamasını yaptı.



"KONSER YAPMASAK DA ÇİMİ YENİLEMEK ZORUNDAYIZ"



Sezonun bitmesinin ardından statta yapılacak konserin tartışmalara yol açtığının hatırlatılması üzerine Hakan Daltaban "70-80 milyon euroluk bir kadro kurup stadyum zemininden tasarruf yapamazsınız. Biz burada konser yapmasak da çimi her sene yenilemek zorundayız. Yapılacak konserin parası da çimleri yenilemek için yeterli." şeklinde konuştu.