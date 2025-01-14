Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkan Hakan Daltaban, teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ YAZACAK BİR HOCA ARAYIŞIMIZ VAR"
Camiadaki sabırsızlıkla ilgili konuşan Hakan Daltaban "Taraftar çok haklı, camia da çok haklı. Saygı ve saygınlık, güven demektir. Çok saygın bir camiayız ve bu camianın çok saygın bir başkanı var. Genel kurul öncesinde nasıl bir hoca aradığını başkanımız tanımladı. Beşiktaş'ın geleceğini yazacak bir hoca arayışımız var. Taraftar sabırsızlanıyor ama Beşiktaş'ın anlık reaksiyonlarla kararını değiştirmeyecek bir kararlılığı var. Camiamız inansın, başkanımız bu konuda çok titiz." dedi.
"YÜKSEK TAZMİNATLI TEKNİK ADAMLARLA ANLAŞMAYACAĞIZ"
Teknik direktörlerle ayrılırken yüksek tazminat ödemek istemediklerini vurgulayan siyah-beyazlı yönetici "Beşiktaş'ın ihtiyacı olan, katkı sağlayabilecek ve bu takım ruhuna uyabilecek oyuncu arayışımız var. Bir an önce çok yüksek tazminatlarla göndermek zorunda kalacağımız bir hoca ile anlaşmayacağız. Bir panik havasında değiliz. Uzun vadeli bir planlamanın içindeyiz. Başkanımız bu konuda bilgilendirecektir." ifadelerini kullandı.
"BAŞKANIMIZ EVİNDEN ÇOK ÜMRANİYE'DE ZAMAN GEÇİYOR"
Takımı yalnız bırakmadıklarını söyleyen Hakan Daltaban "Beşiktaş, çıktığı her maçı kazanmalıdır. Beşiktaş forması giyen her oyuncu değerlidir. Elimizde değerli bir kadro var. Çalışmaların bir teknik tarafı var, iki psikolojik tarafı var. Başkanımız evinden daha çok Ümraniye'de zaman geçiriyor. Orada bir takım ruhunu yaratmaya çalışıyor. Umarım iyi neticeler alıp Avrupa'da da yolumuza devam ederiz. Takımın eksiklerini biliyoruz. Yerinde transferler yapmayı planlıyoruz. Ara transfer dönemi zordur biliyorsunuz." açıklamasını yaptı.
"KONSER YAPMASAK DA ÇİMİ YENİLEMEK ZORUNDAYIZ"
Sezonun bitmesinin ardından statta yapılacak konserin tartışmalara yol açtığının hatırlatılması üzerine Hakan Daltaban "70-80 milyon euroluk bir kadro kurup stadyum zemininden tasarruf yapamazsınız. Biz burada konser yapmasak da çimi her sene yenilemek zorundayız. Yapılacak konserin parası da çimleri yenilemek için yeterli." şeklinde konuştu.
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!
Beşiktaş İkinci Başkan Hakan Daltaban, Trt Spor'a açıklamalarda bulundu.
Son güncelleme 14 Ocak 2025 16:24
Beşiktaş İkinci Başkan Hakan Daltaban, teknik direktör arayışlarıyla ilgili olarak TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
- 17:17 TBF Başkanı Hekimoğlu'ndan, MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret
- 16:36 Schalke 04, Loris Karius'u kadrosuna kattı
- 16:35 Şanlıurfaspor, MKE Ankaragücü maçından galibiyet bekliyor
- 16:34 Fenerbahçe anlaşma sağlayamadı: Diego Carlos
- 16:17 Fenerbahçe, sol stoperini İngiltere'de buldu
- 16:08 Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!
- 16:03 Bodrum FK'dan transfer için açıklama
- 15:59 Tatar: Denizlispor'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz
- 15:44 Bornova 1877'de iki imza
- 15:41 Razvan Lucescu'nun cezasına indirim!
- 15:26 Mikel Arteta: "Jesus'un durumu iyi görünmüyor"
- 15:22 Mardin 1969 Spor, kaptan Gencay ile yollarını ayırdı
- 15:06 Leipzig transferi iptal etti: Noah Okafor
- 14:38 Hatayspor'dan sürpriz anlaşma; Murat Şahin
- 14:26 Başakşehir'in yeni transferi sakatlandı!
- 14:17 DeRozan: "Benim için önce Toronto, sonra Chicago gelir"
- 14:17 "Lowry bile Butler'ın hareketlerinden bıkmıştı" iddiası!
- 14:16 Karşıyaka potada rövanşa çıkıyor
- 13:56 Bodrum FK'da transferler bekleniyor
- 13:51 Filenin "şalvarlı sultanları"
- 13:50 Stephen A: "Zion artık New Orleans'ta olmak istemiyor!"
- 13:47 Para yüzücü Salih milli takım hayali için kulaç atıyor
- 13:45 Draymond: "Hemen kazanmak için, geleceğimizi çöpe atamayız"
- 13:42 Erciyes, 45 günde 850 binden fazla ziyaretçi ağırladı
- 13:40 Manchester City'ye bir stoper daha: 40 Milyon euro
- 13:38 Trabzonspor'un parlayan transferi: 'Malheiro'
- 13:30 Karşıyaka, Ahmet Yıldırım ile anlaştı
- 13:29 Beşiktaş başkanı Serdal Adalı, resti çekti
- 13:25 Hatayspor - Galatasaray maçı bilet fiyatları belli oldu
- 13:22 Altay'da Ozan müjdesi
- 13:21 Altınordu'da Koray ve Uğur imzaladı
- 13:21 Yusuf Dikeç ve İlayda Tarhan, çalışmalarını sürdürüyor
- 13:16 Cristiano Ronaldo'dan yeni sözleşme!
- 13:14 Galatasaray, FIBA Kadınlar Eurocup'ta ASVEL'e konuk
- 13:13 Pedro Malheiro tarihe geçti!
- 13:09 Cristiano Ronaldo'ya süper sözleşme
- 13:08 Trabzonspor'un Zubkov ısrarı! İşte teklif edilen rakam
- 12:48 Trabzonspor Eren Elmalı'nın alternatifini buldu!
- 12:36 Milli golbolcü Şeydanur engellilere örnek oluyor
- 12:36 Tuta: Bilmeniz gereken her şey burada!
- 12:35 Genç kick boksçular, dünya kupası için ter döküyor
- 12:31 Sofuoğlu, öğrencilerinden dünya şampiyonluğu bekliyor
- 12:23 Emre Belözoğlu, Süper Lig'e dönüyor!
- 12:20 Milli hentbolcu, Almanya'da kariyerine devam ediyor
- 12:18 Halkbank, Fransa'nın Atlantique takımına konuk olacak
- 12:17 Edwards, orta parmak için 50 bin dolar ceza ödeyecek!
- 12:17 76ers, yeni arena için kolları sıvadı!
- 12:17 Butler "idmanlara gelmedi, takımdan ayrı uçmak istedi"
- 12:16 Memphis ve Brooklyn, Cam Johnson için sonuca varamadı
- 12:15 Avustralya Açık'ta Fritz ve Rybakina ikinci turda
- 12:09 Galatasaray, Saint-Quentin Basket-Ball takımına konuk olacak
- 12:09 Romulo, devlerin radarına girdi!
- 12:07 Beşiktaş'ta Topraktepe'nin performansı gözden kaçmıyor!
- 11:46 Fenerbahçe Medicana, Helios Grizzlys'i konuk edecek
- 11:46 Felix Magath'tan Beşiktaş açıklaması
- 11:43 Türk Telekom, Avrupa Kupası'nda Volia Towers'ı konuk edecek
- 11:37 Victor Nelsson'a Fransa'dan talip!
- 11:28 Kayserispor Sinan Kaloğlu için toplanıyor
- 11:13 Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Kızılyıldız'a konuk
- 11:09 Fenerbahçe, ZVVZ USK Prag'a konuk olacak
Mikel Arteta: "Jesus'un durumu iyi görünmüyor"
Leipzig transferi iptal etti: Noah Okafor
Kvaratskhelia muradına eriyor: PSG
Monza'nın 11 maçlık kazanamama serisi son buldu
Lyon'un sahibi: "Türkler'e 'defolun gidik' dedik"
Marsilya'dan Zalewski hamlesi
Enzo Maresca: "Nicolas Jackson'dan memnunum"
Motta'dan Muani için; "Yorum yok"
Kyle Walker, Milan'dan 4 milyon euro istedi
İspanya'dan Antony'e talip!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Fenerbahçe anlaşma sağladı: Tuta
-
2
Galatasaray'ın Marsilya'dan hedefi: Elye Wahi
-
3
Romulo, devlerin radarına girdi!
-
4
BeIN Trio ekibinden Konyaspor - Fenerbahçe yorumları
-
5
Eren Elmalı'ya Galatasaray azarı
-
6
Kvaratskhelia muradına eriyor: PSG
-
7
Lyon'un sahibi: "Türkler'e 'defolun gidik' dedik"
-
8
Transfer iddiası: Nkunku-Tel takası
-
9
Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk ve hakem sorusuna yanıt
-
10
Tuta: Bilmeniz gereken her şey burada!