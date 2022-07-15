TAYFUR'A KARŞI SERDAR ÖNERİLECEK

FUTBOLCU TRANSFERE HAZIR

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Transferde şimdiye kadar Gedson Fernandes, Romain Saiss, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u renklerine bağlayan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Tayfur Bingöl için girişimlerini sürdürüyor. Futbolcunun transferinde takas gündeme geldi.Viktoria Plzen maçından sonra kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki Serdar'ın Tayfur'a karşılık Alanyaspor'a teklif edilmesi planlanıyor.Siyah-beyazlılar daha önce Tayfur'la maddi konularda el sıkışmıştı. Serdar ve Alanyaspor'un takas formülünü kabul etmesi halinde transferin önünde bir engel kalmayacak.Süper Lig'de geçen sezon Tayfur Bingöl 34 maçta 1839 dakika süre aldı ve 4 gol 10 asistlik performans sergiledi. Futbolcuya Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de onay verdiği belirtiliyor.