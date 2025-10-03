03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Beşiktaş'tan taraftarlara önemli duyuru!

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçına gidecek taraftarları için bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, Galatasaray derbisini tribünden takip edecek taraftarlar için bilgilendirme metni yayınladı.

"Deplasmandaki Galatasaray Maçını Tribünden İzleyecek Taraftarlarımıza Önemli Duyuru! Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, yarın (4 Ekim) saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Galatasaray ile karşılaşacak. Deplasmandaki Galatasaray maçını tribünden izleyecek taraftarlarımızın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'a ulaşımı, kulübümüz tarafından tahsis edilecek otobüslerle sağlanacaktır. Şehir dışından gelecek taraftarlarımızın stadyuma bireysel olarak giriş yapmalarına izin verilmeyecektir.
Müsabakayı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta izleyecek taraftarlarımızın yarın (4 Ekim) saat 15.00'ten itibaren Tüpraş Stadyumu'nda toplanmaları gerekmektedir. Otobüslerin hareket saati 16.00'dır.


Taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
