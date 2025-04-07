Beşiktaş, sezon bitiminde yollarını ayıracağı Arthur Masuaku'nun yerini doldurmak için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Siyah-Beyazlı idareciler, sol bek transferinde rotayı kuzeye çevirdi. Beşiktaş, Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Daniel Svensson'u takibe aldı.
NORDSJAELLAND'A DÖNECEK
Alman ekip, 23 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Oyuncu, lig bitiminde Nordsjaelland'a geri dönecek.
BU SEZON 28 MAÇTA OYNADI
Beşiktaş, İsveçli beki kadrosuna katmayı planlıyor. Bu sezon Danimarka Ligi'nde 19 maça çıkan Svensson, Almanya'da da 9 mücadelede süre buldu.
2 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncunun, kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Siyah-Beyazlı idareciler, sol bek transferinde rotayı kuzeye çevirdi. Beşiktaş, Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Daniel Svensson'u takibe aldı.
NORDSJAELLAND'A DÖNECEK
Alman ekip, 23 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Oyuncu, lig bitiminde Nordsjaelland'a geri dönecek.
BU SEZON 28 MAÇTA OYNADI
Beşiktaş, İsveçli beki kadrosuna katmayı planlıyor. Bu sezon Danimarka Ligi'nde 19 maça çıkan Svensson, Almanya'da da 9 mücadelede süre buldu.
2 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki oyuncunun, kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.