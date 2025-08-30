30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
19:00
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
19:00
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
21:30
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
21:30
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
19:00
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
19:00
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
21:30
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
21:30
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
16:30
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
16:30
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
16:30
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
19:30
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
14:30
30 Ağustos
M. United-Burnley
17:00
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
17:00
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
17:00
30 Ağustos
Wolves-Everton
17:00
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
19:30
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
18:00
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
20:00
30 Ağustos
Girona-Sevilla
20:30
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
22:30
30 Ağustos
Bologna-Como
19:30
30 Ağustos
Parma -Atalanta
19:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
21:45
30 Ağustos
Pisa-Roma
21:45
30 Ağustos
Lorient-Lille
18:00
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
20:00
30 Ağustos
Toulouse-PSG
22:05
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
17:30
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
19:45
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
21:00
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
22:00

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın için KAP!

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için KAP açıklaması yaptı ve 52 yaşındaki teknik adam ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

calendar 30 Ağustos 2025 11:17 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 11:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın için KAP!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın geldi.

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından anlaşma sağladığı 52 yaşındaki teknik adam için KAP açıklamasını yaptı.

Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.


BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı. Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.



BEŞİKTAŞ'A GERİ DÖNÜŞ HİKAYESİ

Konferans Ligi'nde Lausanne'a elenip Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ın yeni hocası sadece birkaç saat sonra Sergen Yalçın oldu.

ADALI, OLE İLE GÖRÜŞTÜ

Maçın ardından Ole Gunnar Solskjaer'in basın toplantısını locada takip eden Başkan Serdal Adalı, stadyumda yöneticileriyle acil bir toplantı gerçekleştirdi.

ADALI VE YALÇIN BİR ARAYA GELDİ

"Kulüp, neyin doğru olduğunu düşünüyorsa yapabilir" diyen Norveçli hoca ile 20 dakikalık görüşme sonrası yollarını ayıran Adalı, stat çıkışı Sergen Yalçın'ı aradı ve evine davet etti.

Yalçın da davet sonrası Adalı'nın yanında soluğu aldı. Gece 00.00 gibi bir araya gelen Adalı ve Yalçın, 02.30'a kadar toplantı yaptı.

2 YILLIK ANLAŞMA

Takımın durumu, kadro planlaması, transferler ve teknik kadroya dair fikir alışverişinde bulunuldu. Adalı, Sergen Yalçın ile bu görüşmede 2 yıllığına anlaşma sağladı.

"VAKİT KAYBETMEDEN BAŞLAYALIM"

Adalı, "Vakit kaybetmeden başlayalım" derken, imza töreni istemeyen Sergen Yalçın da "Yarın tesise gidip takımla tanışıp idmanlara başlayalım. Pazar günü Alanya maçı var, bir an önce işe koyulalım" karşılığını verdi.

Yalçın, cuma günü 18.00'de gerçekleştirilen idmandan 4 saat önce tesise giderek çalışmalara start verdi.

ATIBA EKİPTE

Sergen Yalçın ile Adalı görüşmesinde Atiba Hutchinson konusu gündeme geldi.

Sergen Yalçın ile yaşanan son şampiyonlukta takım kaptanı olan Atiba'nın yardımcı antrenör olması kararlaştırıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.