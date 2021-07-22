Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal'ın menajerine rest

Yılın transferi için iki ezeli rakip Beşiktaş ve Galatasaray müthiş bir transfer savaşına girdi. Leicester City ile gelecek yaz sözleşmesi sona erecek olan Rachid Ghezzal için Beşiktaş ve Galatasaray son tekliflerini yapmış beklemeye geçmişti. Kartal, Ghezzal'a yıllık 2.5 milyon Euro, Galatasaray ise 3.1 milyon Euro teklif etti.Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki transfer savaşında kimin galip çıkacağı Ghezzal'ın menajeri İstanbul'a geldikten sonra netleşecek. Bayram sonrası İstanbul'a gelecek olan Rachid Ghezzal'ın menajeri Beşiktaş ve Galatasaray ile bir kez daha görüştükten sonra kararını açıklayacak.Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Rachid Ghezzal'ın menajerine "İki kulüp arasında gidip-gelip fiyat artırıyorsun. Son teklifimiz geçerli; ister gelir, ister gider" diye resti çekti. Ghezzal'ın menajeri son bir görüşme için bugün İstanbul'da olacak. Yapılacak görüşmeler sonrası Cezayirli yıldızın yeni takımı belli olacak.Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıktı. 8 gol atarken 17 de asiste imza attı.