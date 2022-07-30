Beşiktaş'tan Pelkas için Fenerbahçe'ye teklif!

Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den Yunan yıldız Dimitrios Pelkas'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Pelkas için Fenerbahçe'ye teklif!
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30 Temmuz 2022 18:54
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de forma giyen Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN PELKAS İÇİN TALEBİ

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Yunan futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Fenerbahçe futbolcu için 4 milyon euro istedi.

BEŞİKTAŞ UTKU YUVAKURAN

Pelkas'ın transferine karşılık ise Beşiktaş'ın Utku Yuvakuran ve bir miktar para önerdiği ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Pelkas daha önce Rus ve İtalyan takımlarıyla da anılmıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Yunan futbolcu geçen sezon Fenerbahçe'de 33 karşılaşmada 1267 dakika süre aldı ve 5 gol üretti. Pelkas'a Transfermarkt verilerine göre; 4.5 milyon euro değer biçiliyor. Pelkas daha önce Vitoria Setubal, PAOK, Apollon takımlarında görev almıştı.

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