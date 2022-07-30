Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'de forma giyen Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.



FENERBAHÇE'NİN PELKAS İÇİN TALEBİ



Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Yunan futbolcu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı. Fenerbahçe futbolcu için 4 milyon euro istedi.



BEŞİKTAŞ UTKU YUVAKURAN



Pelkas'ın transferine karşılık ise Beşiktaş'ın Utku Yuvakuran ve bir miktar para önerdiği ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Pelkas daha önce Rus ve İtalyan takımlarıyla da anılmıştı.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Yunan futbolcu geçen sezon Fenerbahçe'de 33 karşılaşmada 1267 dakika süre aldı ve 5 gol üretti. Pelkas'a Transfermarkt verilerine göre; 4.5 milyon euro değer biçiliyor. Pelkas daha önce Vitoria Setubal, PAOK, Apollon takımlarında görev almıştı.





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