Beşiktaş'tan Onuachu hamlesi!

Yeni sezon için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri olan Paul Onuachu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Onuachu hamlesi!
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21 Nisan 2025 08:43
Son güncelleme 21 Nisan 2025 08:53
Beşiktaş'ın daha önce Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen başarılı performansı ile dikkat çeken Southampton'un golcüsü Paul Onuachu'nun bonservisini almak için önemli bir hamle yaptığı ileri sürüldü.

Daily Star'ın haberine göre; Southampton'ın küme düşmesinin onaylanmasıyla birlikte Onuachu, ayrılabilecek oyuncular arasında yer aldı. Siyah-beyazlı yönetim, Onuachu'yu transfer etmek için İngiliz kulübüyle temasa geçti.

SICAK BAKIYOR

Haber detayında, 30 yaşındaki futbolcunun bağlı olduğu menajerlik şirketi CMG Sports'un bir yetkilisine dayandırılan bilgiye göre Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Onuachu için Beşiktaş, mevcut sezon bitmeden anlaşmayı netleştirecek ve Nijeryalı santraforla anlaşma sağlanması halinde de 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

BU SEZON NE YAPTI?

Onuachu, İngiltere Premier Lig'de bu sezon 22 maçta forma giydi ve sahada kaldığı 911 dakikada 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

 
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