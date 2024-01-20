veharicinde kadro dışı bırakılan oyuncularla yollarını ayırarak hem planlanan transferler için kadroda yer açtı hem de ciddi bir maliyetten kurtuldu.Siyah-beyazlılar bu operasyonla toplam 3 milyon 100 bin euroluk tasarruf elde etti.'nin (1 milyon 650 bin euro) sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.(750 bin euro) ver ise (700 bin euro) satış opsiyonlarıyla kiralandı. Bu oyuncular gönderilmeseydi Beşiktaş sezonun ikinci yarısında Bailly, Onana ve Rosier'e toplamSiyah-beyazlılarTeknik Direktör Fernando Santos öncelikle stoper ve ön libero takviyesi istiyor. Hem ekonomik açıdan hem de yabancı kontenjanı bakımından eli rahatlayan yönetimin arayışları devam ediyor.Siyah-beyazlılar maddi koşulların oluşması halindela da yollarını ayıracak. Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Kamerunlu golcünün de önümüzdeki süreçte elden çıkarılması planlanıyor. AncakDeneyimli golcü ayrılırsa siyah-beyazlılar hem bonservis geliri elde edecek hem de ligin 2. yarısı için 1,6 milyon euro maaş yükünden kurtulacak.