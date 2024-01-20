Beşiktaş, Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal haricinde kadro dışı bırakılan oyuncularla yollarını ayırarak hem planlanan transferler için kadroda yer açtı hem de ciddi bir maliyetten kurtuldu.
Siyah-beyazlılar bu operasyonla toplam 3 milyon 100 bin euroluk tasarruf elde etti. Eric Bailly'nin (1 milyon 650 bin euro) sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
Jean Onana (750 bin euro) ve Valentin Rosier ise (700 bin euro) satış opsiyonlarıyla kiralandı. Bu oyuncular gönderilmeseydi Beşiktaş sezonun ikinci yarısında Bailly, Onana ve Rosier'e toplam 3,1 milyon euro ödemek zorunda kalacaktı.
KASADA KALAN PARA TRANSFERLER İÇİN KULLANILACAK
Siyah-beyazlılar kasada kalan bu parayı yeni transferler için kullanalacak. Teknik Direktör Fernando Santos öncelikle stoper ve ön libero takviyesi istiyor. Hem ekonomik açıdan hem de yabancı kontenjanı bakımından eli rahatlayan yönetimin arayışları devam ediyor.
KOŞULLAR OLUŞURSA ABOU DA GİDECEK
Siyah-beyazlılar maddi koşulların oluşması halinde Aboubakar'la da yollarını ayıracak. Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Kamerunlu golcünün de önümüzdeki süreçte elden çıkarılması planlanıyor. Ancak Fernando Santos'un istemesi halinde Aboubakar da Ghezzal gibi takımda kalabilir.
Deneyimli golcü ayrılırsa siyah-beyazlılar hem bonservis geliri elde edecek hem de ligin 2. yarısı için 1,6 milyon euro maaş yükünden kurtulacak.
Siyah-beyazlılar bu operasyonla toplam 3 milyon 100 bin euroluk tasarruf elde etti. Eric Bailly'nin (1 milyon 650 bin euro) sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.
Jean Onana (750 bin euro) ve Valentin Rosier ise (700 bin euro) satış opsiyonlarıyla kiralandı. Bu oyuncular gönderilmeseydi Beşiktaş sezonun ikinci yarısında Bailly, Onana ve Rosier'e toplam 3,1 milyon euro ödemek zorunda kalacaktı.
KASADA KALAN PARA TRANSFERLER İÇİN KULLANILACAK
Siyah-beyazlılar kasada kalan bu parayı yeni transferler için kullanalacak. Teknik Direktör Fernando Santos öncelikle stoper ve ön libero takviyesi istiyor. Hem ekonomik açıdan hem de yabancı kontenjanı bakımından eli rahatlayan yönetimin arayışları devam ediyor.
KOŞULLAR OLUŞURSA ABOU DA GİDECEK
Siyah-beyazlılar maddi koşulların oluşması halinde Aboubakar'la da yollarını ayıracak. Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi beklenen Kamerunlu golcünün de önümüzdeki süreçte elden çıkarılması planlanıyor. Ancak Fernando Santos'un istemesi halinde Aboubakar da Ghezzal gibi takımda kalabilir.
Deneyimli golcü ayrılırsa siyah-beyazlılar hem bonservis geliri elde edecek hem de ligin 2. yarısı için 1,6 milyon euro maaş yükünden kurtulacak.