Beşiktaş'tan Lucas Digne harekatı

Galatasaray'ın da gündeminde olan sol bek Lucas Digne'ye Beşiktaş da talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'tan Lucas Digne harekatı
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11 Ağustos 2024 11:05
Son güncelleme 11 Ağustos 2024 11:15
Galatasaray'ın uzun süre gündeminde olmasına rağmen sonuç alamadığı 31 yaşındaki sol bek Lucas Digne'ye Beşiktaş talip oldu.

Aston Villa muhabiri Alan Hutton'in haberine göre Fransız yıldız için siyah beyazlılardan menajerler aracılığıyla teklif yapıldı. Beşiktaş'ın kiralık teklifini cazip bulan Premier Lig ekibi, Fransız yıldızı ikna etmeye çalışıyor.



GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Uzun zamandır sol bek arayışlarında olan Galatasaray, bir süredir Lucas Digne'yle ilgileniyordu. Oyuncunun bu transferi istememesi sonucunda transfer çıkmaza düşmüştü.

İSTATİSTİKLERİ

Lucas Digne, Aston Villa'da toplam 97 maçta forma giyip 7 asist 4 gollük performansla oynadı.

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