Beşiktaş'tan ikinci Dante çıkarması

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kartal, bu sezonun devre arasında Avusturya ekiplerinden Sturm Graz forması giyen 22 yaşındaki Malili sol bek Amadou Dante için 1.5 milyon euroluk teklif yapmıştı. Fakat Siyah-Beyazlılar'ın bu teklifi Avusturya ekibi tarafından reddedilmişti. Avusturya basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, Malili genç oyuncu için tekrar temaslara başladı. Siyah-Beyazlılar'ın, başarılı futbolcu için teklif yükselterek Sturm Grazlı yöneticileri ikna etmesi bekleniyor.
BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR
Bu sezon 32 maçta toplamda bin 990 dakika süre alan Dante, 3 asistle takımına katkı sağladı. Avusturya'daki haberlerde Dante ile birçok takımın ilgilendiği vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi: "Sturm Graz'ın başarılı sol beki, performansını yükselterek uluslararası talep görüyor. Malili milli oyuncuyla Beşiktaş ile Stade Reims'in ardından İtalya ekiplerinden Torino da ilgileniyor. Dante, Graz ile olan sözleşmesini geçtiğimiz Aralık ayında 2026 yılına kadar uzattı. Malili futbolcu, 2019 yazında ülkesinin takımı Yeelen'den, bonservisiyle birlikte Sturm Graz'a transfer olmuştu."
BEŞİKTAŞ AVANTAJLI DURUMDA
Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Amadou Dante, sol bek pozisyonunun yanı sıra orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. Özellikle genç olması nedeniyle Beşiktaş'ın hedef listesinde yer alan futbolcu, Masuaku'nun yedeği olarak kadroda düşünülüyor. Öte yandan birçok talibi bulunan Dante'nin büyük bir ligde oynamak istediği bildirildi. Kara Kartal'ın, Dante transferinde bilinen rakipleri; Reims ve Torino'ya göre avantajlı durumda olduğu kaydedildi. Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde boy gösterecek Beşiktaş, Avrupa'da mücadele edecek olmasıyla oyuncuyu ikna edebilir
BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR
Bu sezon 32 maçta toplamda bin 990 dakika süre alan Dante, 3 asistle takımına katkı sağladı. Avusturya'daki haberlerde Dante ile birçok takımın ilgilendiği vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi: "Sturm Graz'ın başarılı sol beki, performansını yükselterek uluslararası talep görüyor. Malili milli oyuncuyla Beşiktaş ile Stade Reims'in ardından İtalya ekiplerinden Torino da ilgileniyor. Dante, Graz ile olan sözleşmesini geçtiğimiz Aralık ayında 2026 yılına kadar uzattı. Malili futbolcu, 2019 yazında ülkesinin takımı Yeelen'den, bonservisiyle birlikte Sturm Graz'a transfer olmuştu."
BEŞİKTAŞ AVANTAJLI DURUMDA
Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Amadou Dante, sol bek pozisyonunun yanı sıra orta sahanın solunda da forma giyebiliyor. Özellikle genç olması nedeniyle Beşiktaş'ın hedef listesinde yer alan futbolcu, Masuaku'nun yedeği olarak kadroda düşünülüyor. Öte yandan birçok talibi bulunan Dante'nin büyük bir ligde oynamak istediği bildirildi. Kara Kartal'ın, Dante transferinde bilinen rakipleri; Reims ve Torino'ya göre avantajlı durumda olduğu kaydedildi. Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde boy gösterecek Beşiktaş, Avrupa'da mücadele edecek olmasıyla oyuncuyu ikna edebilir