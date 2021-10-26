Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game'li gönderme

Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından sosyal medyadan üst üste paylaşımlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game'li gönderme
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26 Ekim 2021 00:11
Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maçın ardından sosyal medyadan üst üste paylaşımlar yaptı.

"GELENEK"

Siyah-beyazlıların Twitter hesabından ilk olarak son dönemde Galatasaray'a karşı iç sahada alınan galibiyetlerin bir GIF'i yapılarak "#BeşiktaşSözlüğü ~ GELENEK" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

MUSTAFA MUHAMMED'E GÖNDERME

Beşiktaş'ın ikinci paylaşımında ise penaltıyı kaçıran Mustafa Muhammed'in 'Anakonda' lakabına imada bulunuldu. Yapılan paylaşımda Ersin'in penaltı kurtardığı anın fotoğrafları kullanılarak, "Onun evinde yılanlara izin yok" ifadeleri kullanıldı.

SQUID GAME

Siyah-beyazlıların son paylaşımında ise son dönemin popüler dizisi Squid Game yer aldı. Yapılan video paylaşımında Larin'in attığı ilk golde Galatasaraylı oyuncular dizinin formatında elenirken gösterildi. Videonun sonunda ise Galatasaray'ın daha önce paylaştığı yıldızın parçalandığı gösterildi ve 'Oyuncu Elendi' şeklinde ifade yer aldı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA PAYLAŞMIŞTI

Gaatasaray da daha önce Beşiktaş'ın Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı Squid Game temalı paylaşımda 4 yıldıza gönderme yapmış ve 'Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz' ifadeleri yer almıştı.


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