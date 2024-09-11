Beşiktaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."
BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR
Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı futbolcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Siyah-beyazlı kulüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak gönülden teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.
Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."
BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR
Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı futbolcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Siyah-beyazlı kulüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak gönülden teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU