Beşiktaş'tan Anderson Talisca açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Anderson Talisca hakkındaki transfer sorusuna yanıt verdi.
"TALISCA GELEBİLİR"
Ernest Muçi'nin ayrılması durumunda Talisca'nın transfer edilme ihtimalinin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Yücel, "Muçi'nin ayrılması halinde, Talisca gündeme gelebilir. Daha iyisi de gelebilir." ifadelerini kullandı.
BU SEZON TALISCA
Talisca, bu sezon çıktığı 25 maçta 25 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
"TALISCA GELEBİLİR"
Ernest Muçi'nin ayrılması durumunda Talisca'nın transfer edilme ihtimalinin olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Yücel, "Muçi'nin ayrılması halinde, Talisca gündeme gelebilir. Daha iyisi de gelebilir." ifadelerini kullandı.
BU SEZON TALISCA
Talisca, bu sezon çıktığı 25 maçta 25 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.