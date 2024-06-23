Beşiktaş'tan 7 kişilik dev operasyon

Gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olmayı planlayan Beşiktaş, yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzalayan yönetim, rotayı transfere çevirdi.
4 İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Kurmaylar, tecrübeli teknik adamın hazırladığı transfer listesine göre takviyeleri gerçekleştirecek.
Siyah beyazlıların Albert Grönbaek, Aymeric Laporte, Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Yazıcı ile görüşme halinde olduğu bildirildi. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bu isimlerin dışında iki yıldız için daha çalışmalarını sürdürüyor.
Benfica ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki sağ açık Angel Di Maria ve Borussia Dortmund'dan ayrılan 35 yaşındaki stoper Mats Hummels transferi için yoğun çaba sarf eden siyah beyazlılar bu transferi de en kısa zamanda bitirmek istiyor.
SOL BEKE KOLOMBİYALI
Siyah beyazlıların transfer listesinin en başında da Kolombiyalı 31 yaşındaki sol bek Johan Mojica bulunduğu ifade edildi.
Friedel'in Villarreal forması giyen Kolombiyalı sol bek ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Osasuna'da geçiren Mojica, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzalayan yönetim, rotayı transfere çevirdi.
4 İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Kurmaylar, tecrübeli teknik adamın hazırladığı transfer listesine göre takviyeleri gerçekleştirecek.
Siyah beyazlıların Albert Grönbaek, Aymeric Laporte, Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Yazıcı ile görüşme halinde olduğu bildirildi. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bu isimlerin dışında iki yıldız için daha çalışmalarını sürdürüyor.
Benfica ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki sağ açık Angel Di Maria ve Borussia Dortmund'dan ayrılan 35 yaşındaki stoper Mats Hummels transferi için yoğun çaba sarf eden siyah beyazlılar bu transferi de en kısa zamanda bitirmek istiyor.
SOL BEKE KOLOMBİYALI
Siyah beyazlıların transfer listesinin en başında da Kolombiyalı 31 yaşındaki sol bek Johan Mojica bulunduğu ifade edildi.
Friedel'in Villarreal forması giyen Kolombiyalı sol bek ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Osasuna'da geçiren Mojica, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.