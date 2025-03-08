Beşiktaş'tan 2 takviye daha!

Beşiktaş'ın Scout Şefi Eduard Graf, Borussia Dortmund'da kendisi ile çalışmış iki ismi daha kadrosuna katabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'tan 2 takviye daha!
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08 Mart 2025 23:18
Son güncelleme 08 Mart 2025 23:30
Beşiktaş'ta teknik ekibe önemli takviyeler yapılmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, sezon başında scout şefi olarak göreve getirilen Eduard Graf'ın ekibini güçlendirme kararı aldı.

BORUSSIA DORTMUND'DAN İKİ İSİM DAHA

Gazeteci Mustafa Korkusuz'un haberine göre; Beşiktaş, daha önce Borussia Dortmund'da Graf ile birlikte çalışmış iki ismi daha kadrosuna katıyor. 

Bu isimler önümüzdeki günlerde resmi olarak göreve başlayacak. 

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