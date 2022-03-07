Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, Medipol Başakşehir maçında sakatlandı. Sonrasında kriz yaşandı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı
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07 Mart 2022 20:52
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Welinton, karşılaşmanın ilk yarısını bitiremedi.

Welinton, 45+2. dakikada sağ arka adalesini tutarak yerde kaldı ve oyunu devam edemeyeceğini belirtti.

NECİP UYSAL GİRMEDİ, GOL GELDİ!

Beşiktaş'ta sakatlanan Welinton yerini Necip Uysal'a bırakacaktı. Ancak Necip Uysal yeniden ısınmaya gönderildi ve oyuncu değişikliğinin ikinci yarı yapılmasına karar verildi.

Siyah-beyazlı takım, Welinton'ın kenara gelmesinin ardından kısa süre 10 kişi devam ederken, kalesinde golü gördü. Rachid Ghezzal ise oyuncu değişikliği yapılmamasına tepki gösterdi.

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