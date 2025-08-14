14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-046'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Beşiktaş'ta, Uduokhai'nin yerine Renan!

Beşiktaş, Uduokhai'nin takımdan ayrılması durumunda Zenit'in genç stoperi Robert Renan için harekete geçmeyi planlıyor.

calendar 14 Ağustos 2025 09:27
Fotoğraf: Imago
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, savunma hattında olası ayrılıklar için alternatif isimleri değerlendirmeye aldı.

Siyah-beyazlı ekipte, Rus kulüplerinin radarında olan Felix Uduokhai'nin takımdan ayrılması halinde savunmaya yeni bir takviye yapılması bekleniyor.

ZENIT'TEN RENAN HAMLESİ



Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Uduokhai'nin ayrılığı durumunda Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit forması giyen Brezilyalı stoper Robert Renan'a teklif yapmayı planlıyor. 21 yaşındaki genç savunmacı, potansiyeli ve oyun bilgisiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

GELECEĞE YATIRIM HAMLESİ

Beşiktaş yönetimi, Robert Renan'ı sadece kısa vadeli bir çözüm değil, aynı zamanda geleceğe yatırım olarak da değerlendiriyor. Genç yaşına rağmen Zenit'te deneyim kazanan Renan, ayak kalitesiyle de dikkat çekiyor.

UDUOKHAI AYRILIRSA ADIM ATILACAK

Felix Uduokhai'nin durumu netlik kazandığında, Beşiktaş'ın Robert Renan için resmi adım atması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, savunma hattında olası boşluğu zamanında doldurmak adına transferde temkinli davranıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
