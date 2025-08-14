Beşiktaş'ta, Uduokhai'nin yerine Renan!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, savunma hattında olası ayrılıklar için alternatif isimleri değerlendirmeye aldı.





Siyah-beyazlı ekipte, Rus kulüplerinin radarında olan Felix Uduokhai'nin takımdan ayrılması halinde savunmaya yeni bir takviye yapılması bekleniyor.





ZENIT'TEN RENAN HAMLESİ

Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Uduokhai'nin ayrılığı durumunda Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit forması giyen Brezilyalı stoper Robert Renan'a teklif yapmayı planlıyor. 21 yaşındaki genç savunmacı, potansiyeli ve oyun bilgisiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.





GELECEĞE YATIRIM HAMLESİ





Beşiktaş yönetimi, Robert Renan'ı sadece kısa vadeli bir çözüm değil, aynı zamanda geleceğe yatırım olarak da değerlendiriyor. Genç yaşına rağmen Zenit'te deneyim kazanan Renan, ayak kalitesiyle de dikkat çekiyor.





UDUOKHAI AYRILIRSA ADIM ATILACAK





Felix Uduokhai'nin durumu netlik kazandığında, Beşiktaş'ın Robert Renan için resmi adım atması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, savunma hattında olası boşluğu zamanında doldurmak adına transferde temkinli davranıyor.



