Beşiktaş'ta Tyler Boyd kapıları kapattı!

Beşiktaş, Tyler Boyd'un menajeriyle görüşme yaptı ve ayrılık kararını bildirdi. Futbolcu ise transfere kapıları kapattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tyler Boyd kapıları kapattı!
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28 Ağustos 2022 10:10
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, transfer gerçekleştirmenin dışında bazı futbolcularla da yollarını ayırmanın yollarını ayırıyor. Siyah-beyazlılar, Tyler Boyd'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

BOYD TRANSFER KAPISINI KAPATTI

Boyd'a Süper Lig'den Sivasspor'un teklifi olsa da futbolcu teklife kapıyı kapatmış durumda. Son oynanan Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği ancak siyah-beyazlı yönetimin ise oyuncu cephesine resti çekmiştiği öğrenildi.

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİN"

Siyah-beyazlı yöneticiler Boyd'un menajerine gelen teklifleri değerlendirmesi uyarısını yaptı. Teknik direktör Valerien Ismael'in de futbolcuyu kadroda düşünmediği ve futbolcunun da bundan haberi olduğu belirtildi.





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