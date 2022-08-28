BOYD TRANSFER KAPISINI KAPATTI

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİN"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, transfer gerçekleştirmenin dışında bazı futbolcularla da yollarını ayırmanın yollarını ayırıyor. Siyah-beyazlılar, Tyler Boyd'un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.Boyd'a Süper Lig'den Sivasspor'un teklifi olsa da futbolcu teklife kapıyı kapatmış durumda. Son oynanan Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da kalmak istediği ancak siyah-beyazlı yönetimin ise oyuncu cephesine resti çekmiştiği öğrenildi.Siyah-beyazlı yöneticiler Boyd'un menajerine gelen teklifleri değerlendirmesi uyarısını yaptı. Teknik direktör Valerien Ismael'in de futbolcuyu kadroda düşünmediği ve futbolcunun da bundan haberi olduğu belirtildi.