Beşiktaş'ta Tayyip Talha için seferberlik

Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanaması bulunan genç Tayyip Talha Sanuç'un , Fenerbahçe derbisine yetişmesi için sağlık heyeti tüm şartları zorlayacak

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha için seferberlik
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24 Mart 2023 11:22
Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç'un derbide oynaması için sağlık heyeti tüm şartları zorlayacak.

Tayyip Talha, son oynanan İstanbulspor maçında yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmıştı.

Tedavisi kulüp doktorları tarafından sürdürülen 23 yaşındaki oyuncunun milli ara sonrası oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. Ancak sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama sakatlığı bulunan Tayyip Talha'nın tam olarak iyileşmesi için en az bir haftaya daha ihtiyacı olduğu öğrenildi.

Antrenmanlara dönüş günü milli stoperin Fenerbahçe'ye karşı oynayıp oynamayacağının belirleyicisi olacak.

Teknik direktör Şenol Güneş de oyuncunun durumunun yakından takip ediyor. 

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