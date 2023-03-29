Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl pazarlığı

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün bonservisi için pazarlıklara başladı. Siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesinde 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 30 yaşındaki başarılı orta sahanın kulübüne 500 bin Euro önerdi. Akdeniz ekibi ise söz konusu rakamın 2 katını talep etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl pazarlığı
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29 Mart 2023 11:11
Tayfur Bingöl
Tayfur Bingöl
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl performansıyla hem yönetimin hem de teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Tecrübeli futbolcunun bonservisini almak isteyen siyah-beyazlılar, kulübü Alanyaspor ile pazarlıklara başladı.

ALANYA 2 KATINI TALEP ETTİ

Sözleşmesinde 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Tayfur için rakamı aşağı çekmeye çalışan Beşiktaşlı idareciler, Akdeniz ekibine 500 bin euro önerdi ancak Alanya 1 milyon euro talep etti. Kartal, rakamı düşürüp takas seçeneğini de masaya koyarak transferi bitirmeyi hedefliyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN JOKERİ

Bu sezon 6 farklı mevkide forma giyen Tayfur Bingöl, teknik direktör Şenol Güneş'in jokeri oldu. 

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