Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl performansıyla hem yönetimin hem de teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Tecrübeli futbolcunun bonservisini almak isteyen siyah-beyazlılar, kulübü Alanyaspor ile pazarlıklara başladı.
ALANYA 2 KATINI TALEP ETTİ
Sözleşmesinde 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Tayfur için rakamı aşağı çekmeye çalışan Beşiktaşlı idareciler, Akdeniz ekibine 500 bin euro önerdi ancak Alanya 1 milyon euro talep etti. Kartal, rakamı düşürüp takas seçeneğini de masaya koyarak transferi bitirmeyi hedefliyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN JOKERİ
Bu sezon 6 farklı mevkide forma giyen Tayfur Bingöl, teknik direktör Şenol Güneş'in jokeri oldu.
ALANYA 2 KATINI TALEP ETTİ
Sözleşmesinde 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Tayfur için rakamı aşağı çekmeye çalışan Beşiktaşlı idareciler, Akdeniz ekibine 500 bin euro önerdi ancak Alanya 1 milyon euro talep etti. Kartal, rakamı düşürüp takas seçeneğini de masaya koyarak transferi bitirmeyi hedefliyor.
ŞENOL GÜNEŞ'İN JOKERİ
Bu sezon 6 farklı mevkide forma giyen Tayfur Bingöl, teknik direktör Şenol Güneş'in jokeri oldu.