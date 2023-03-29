Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl performansıyla hem yönetimin hem de teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Tecrübeli futbolcunun bonservisini almak isteyen siyah-beyazlılar, kulübü Alanyaspor ile pazarlıklara başladı.



ALANYA 2 KATINI TALEP ETTİ



Sözleşmesinde 1.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Tayfur için rakamı aşağı çekmeye çalışan Beşiktaşlı idareciler, Akdeniz ekibine 500 bin euro önerdi ancak Alanya 1 milyon euro talep etti. Kartal, rakamı düşürüp takas seçeneğini de masaya koyarak transferi bitirmeyi hedefliyor.



ŞENOL GÜNEŞ'İN JOKERİ



Bu sezon 6 farklı mevkide forma giyen Tayfur Bingöl, teknik direktör Şenol Güneş'in jokeri oldu.



