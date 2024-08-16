Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Masuaku

Beşiktaş'ta ailevi sebeplerden dolayı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin alan Arthur Masuaku, Antalyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Masuaku
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16 Ağustos 2024 10:53
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Antalyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

Milliyet'in haberine göre; Demokratik Kongolu futbolcu, ailevi sebeplerden dolayı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin aldı ve Antalyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.

Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında sol bekte Emrecan Terzi'nin forma giymesi bekleniyor. Arthur Masuaku, bu sezon Beşiktaş formasıyla giydiği 2 resmi maçta 1 asist performansı gösterdi.



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