Beşiktaş'ta sürpriz gelişme: Masuaku

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Antalyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak.
Milliyet'in haberine göre; Demokratik Kongolu futbolcu, ailevi sebeplerden dolayı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin aldı ve Antalyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında sol bekte Emrecan Terzi'nin forma giymesi bekleniyor. Arthur Masuaku, bu sezon Beşiktaş formasıyla giydiği 2 resmi maçta 1 asist performansı gösterdi.
Milliyet'in haberine göre; Demokratik Kongolu futbolcu, ailevi sebeplerden dolayı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan izin aldı ve Antalyaspor maçı kadrosunda yer almayacak.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında sol bekte Emrecan Terzi'nin forma giymesi bekleniyor. Arthur Masuaku, bu sezon Beşiktaş formasıyla giydiği 2 resmi maçta 1 asist performansı gösterdi.
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