Beşiktaş'ta sol beke iki yeni hedef!

Lige ikide iki yaparak müthiş bir giriş yapan Beşiktaş, sol bek transferi için son düzlüğe geldi.
Siyah-beyazlıların, savunmanın sol tarafını güçlendirmek için çalışmalarına hız verirken yönetim iki aday üzerinde duruyor. Ya İspanyol ekibi Barcelona'dan ayrılan Marcos Alonso ya da Fransa'nın ünlü temsilcisi PSG'nin bedava göndermeye hazır olduğu Juan Bernat, Beşiktaş'ın yeni sol beki olacak.
SON KARAR GIO'NUN
Yönetimin önemli mesafe kat ettiği iki yıldızın tercihinde ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kararı etkili olacak.
BERNAT'IN SAĞLIK RAPORLARI ÖNEMLİ
Ayrıca PSG, Juan Bernat'ın sözleşmesini feshedip göndermeye hazır. Ancak Beşiktaş 31 yaşındaki oyuncudan kasık sakatlıkları nedeniyle şüpheli. Beşiktaş'ta oyuncunun kendisinden sağlık raporları istendi ve durumu inceleniyor.
ALONSO'NUN BONSERVİSİ ELİNNDE
33 yaşındaki İspanyol savunmacı Alonso ise bonservisinin elinde olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Yönetim tecrübeli sol beki ikna etmesi halinde otomatik olarak Bernat'ın transferinden vazgeçecek.
Siyah-beyazlıların, savunmanın sol tarafını güçlendirmek için çalışmalarına hız verirken yönetim iki aday üzerinde duruyor. Ya İspanyol ekibi Barcelona'dan ayrılan Marcos Alonso ya da Fransa'nın ünlü temsilcisi PSG'nin bedava göndermeye hazır olduğu Juan Bernat, Beşiktaş'ın yeni sol beki olacak.
SON KARAR GIO'NUN
Yönetimin önemli mesafe kat ettiği iki yıldızın tercihinde ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kararı etkili olacak.
BERNAT'IN SAĞLIK RAPORLARI ÖNEMLİ
Ayrıca PSG, Juan Bernat'ın sözleşmesini feshedip göndermeye hazır. Ancak Beşiktaş 31 yaşındaki oyuncudan kasık sakatlıkları nedeniyle şüpheli. Beşiktaş'ta oyuncunun kendisinden sağlık raporları istendi ve durumu inceleniyor.
ALONSO'NUN BONSERVİSİ ELİNNDE
33 yaşındaki İspanyol savunmacı Alonso ise bonservisinin elinde olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Yönetim tecrübeli sol beki ikna etmesi halinde otomatik olarak Bernat'ın transferinden vazgeçecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU