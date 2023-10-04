Beşiktaş'ta sıkıntı! 400 milyona 2 gol

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'u 2-0 yenerek 2 maç aradan sonra 3 puan alan Beşiktaş'ta yeni transferlerin hücumda takıma katkı sağlayamaması dikkat çekiyor.
Siyah-Beyazlılar'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Milot Rashica için toplamda 14 milyon Euro (yaklaşık 400 milyon TL) ödemişti. Norwich City'den transfer edilen Rashica, Süper Lig'de 6 maçta 280 dakika şans bulup 2 gole imza atarken, CSKA Moskova'dan kadroya katılan Zaynutdinov ise 5 maçta 135 dakika süre bulup skor katkısında bulunamadı.
İKİ DAKİKA OYNAYABİLDİ
Beşiktaş'ın Lens'ten kadrosuna katttığı Jean Onana da performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimlerden. Fransız futbolcu Süper Lig'de iki maçta sadece iki dakika sahada kaldı ve bir katkıda bulunamadı.
Kulübün ekonomik durumunun iyi olmadığı bu dönemde harcanan paralara karşılık oyuncuların sergiledikleri düşük performansları dikkatleri çekiyor.
Siyah-Beyazlılar'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jean Onana, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Milot Rashica için toplamda 14 milyon Euro (yaklaşık 400 milyon TL) ödemişti. Norwich City'den transfer edilen Rashica, Süper Lig'de 6 maçta 280 dakika şans bulup 2 gole imza atarken, CSKA Moskova'dan kadroya katılan Zaynutdinov ise 5 maçta 135 dakika süre bulup skor katkısında bulunamadı.
İKİ DAKİKA OYNAYABİLDİ
Beşiktaş'ın Lens'ten kadrosuna katttığı Jean Onana da performansıyla hayal kırıklığı yaratan isimlerden. Fransız futbolcu Süper Lig'de iki maçta sadece iki dakika sahada kaldı ve bir katkıda bulunamadı.
Kulübün ekonomik durumunun iyi olmadığı bu dönemde harcanan paralara karşılık oyuncuların sergiledikleri düşük performansları dikkatleri çekiyor.