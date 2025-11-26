26 Kasım
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi hayal kırıklığıyla sürüyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ligde beklentilerin çok altında kalırken, teknik adam son yılların en düşük puan ortalamasını elde etti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi hayal kırıklığıyla sürüyor
Beşiktaş, ligde zirve yarışının gerisinde kalırken, Sergen Yalçın yönetiminde hedeflerinin oldukça uzağında kaldı.

Başkan Serdal Adalı, taraftar desteğini arkasına alan Yalçın ile 30 Ağustos'ta 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

BEKLENTİLERİN GERİSİNDE


53 yaşındaki teknik direktör, göreve başladığı dönemde beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Trendyol Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu süreçte 18 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, aynı sayıda puanı da kaybederek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

PUAN ORTALAMASI DÜŞÜK

2022'den bu yana Beşiktaş'ta görev yapan teknik direktörler arasında Sergen Yalçın, maç başına en düşük puan ortalamasına sahip isim olarak öne çıkıyor. Yalçın, 12 lig maçında 18 puan alarak maç başına 1,50 puan ortalamasıyla sezonu sürdürdü. Son 3,5 yılda takımın en yüksek maç başı puan ortalamasını yakalayan isim ise Şenol Güneş (2,22) oldu. Valerien Ismael ve Ole Gunnar Solskjaer 1,72, Giovanni van Bronckhorst 1,70, Serdar Topraktepe iki dönemde 2,00 ve 1,44, Fernando Santos ise 1,56 ortalama tutturdu. Kısa süre görev yapan Rıza Çalımbay 1,43, Burak Yılmaz ise 1,00 puan ortalamasıyla dikkat çekti. 

 
